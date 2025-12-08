Máte nárok na energopomoc? Štát spustil stránku, kde si to môžete overiť.

Ministerstvo hospodárstva spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde jednoducho zistíte, či vám s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.
Stačí vám na to:
- V prípade elektriny zadať kód odberného miesta (EIC), ktorý zistíte na faktúre od dodávateľa elektriny.
- Pri plyne kód odberného miesta (POD), ktorý nájdete na faktúre za plyn.
- Pri teple nárok zistíte zadaním mesta, ulice a popisného číslo bytového domu, ktorý je centrálne zásobovaný teplom.
Z vyššie uvedených kategórii vyplýva, že domácnosti, ktoré si individuálne zabezpečujú vykurovanie pevným palivom, alebo nie sú napojené na centrálne zásobovanie teplom, čiže teplárne, na túto časť energopomoci nárok nemajú.
Po zadaní týchto údajov okamžite získate buď zelenú informáciu, že máte nárok na pomoc, alebo červený oznam, že nespĺňate podmienky nároku na energopomoc.
Kto má nárok na energopomoc
Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.
Koeficient nie je pre každého člena rodiny rovnaký:
- Prvý dospelý člen domácnosti má koeficient 1
- Ďalší členovia nad 14 rokov majú koeficient 0,7
- Deti do 14 rokov majú koeficient 0,5
V prípade rodiny kde je príjem rodičov spolu 3300 eur a majú jedno dieťa do 14 rokov, by bol súčet koeficientov 2,2. Výsledok delenia je 1500 eur, čo je menej ako 1930 eur a domácnosti vzniká nárok na energopomoc. V prípade bezdetnej rodiny s rovnakým príjmom by bol súčet koeficientov 1,7 a výsledkom delenia by bola suma 1941,18 eura a takáto domácnosť nárok na energopomoc nemá.
Ako sa bude energopomoc vyplácať
V prípade energie a plynu je to jednoduché, energopomoc bude zohľadaná priamo vo faktúrach. Silovú časť elektriny úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil na 103,94 eura za megawatthodinu (MWh). V prípade nároku na energopomoc sa táto cena zníži na 72,7 eura za MWh.
V prípade plynu sa cena pre domácnosti s nárokom na energopomoc oproti aktuálnemu stavu nezmení. Pre ostatné domácnosti sa očakáva približne tretinový nárast.
Najkomplikovanejšia je situácia v prípade tepla, keďže zdroje energie a technológie výroby tepla s jednotlivých teplárňach líšia. Energopomoc bude štát riešiť cez osobitné poukážky, ktoré dostanú domácnosti dvakrát ročne. Nárok na kompenzáciu vznikne, ak cena za MWh stúpne o najmenej 20 eur oproti roku 2022 a zároveň bude hodnota tejto energopomoci za 6 mesiacov vyššia ako 5 eur.