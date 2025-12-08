Energopomoc alebo energolotéria? SaS kritizuje systém ministerstva hospodárstva ako chaotický a nespravodlivý

Energopomoc, ktorú po 770 dňoch pripravila ministerka hospodárstva Denisa Saková, je absolútne nefunkčná. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že ide podľa nej o chaotický, nespravodlivý a prakticky neadministrovateľný systém, ktorý poškodí tisíce domácností a najviac pomôže tým, ktorí to nepotrebujú.
Totálny chaos
„Energopomoc je totálny chaos. Ministerstvo spustilo nástroj, podľa ktorého si viete overiť nárok. Zadali sme údaje – a vyšlo, že ja nárok mám. Viacerí kolegovia poslanci tiež. A človek, ktorý by pomoc reálne potreboval – napríklad otec na materskej s dvoma deťmi – nemá nič. Toto má byť adresná pomoc?“ pýta sa tímlíder SaS pre hospodárstvo Karol Galek. Podľa neho celý model nedáva zmysel.
„Máme domácnosti, ktoré dostanú pomoc na elektrinu, ale nie na plyn. Jediným vysvetlením je, že nejde o žiadnu pomoc, ale o energolotériu. A presne tak to dnes vyzerá,“ dodáva.
SaS preto spúšťa zber prípadov od verejnosti. „Ak vám vyšiel nárok, hoci by ste ho mať nemali – alebo naopak – napíšte na energochaos@sas.sk. Každý prípad budeme žiadať vysvetliť. Obávam sa však, že rezort neodpovie, lebo je dnes paralyzovaný,“ dodal Galek. Podľa neho je situácia ešte vážnejšia, pretože rezort hospodárstva je po kyberútoku nefunkčný. Počítače zamestnancov skončili v karanténe, úradníci nemôžu pracovať.
„Len minulý týždeň dostali pokyn pomáhať s administráciou energopomoci – teraz sa môžu akurát pozerať do vypnutých monitorov. Tento chaos môže trvať týždne. Máme paralyzované ministerstvo, call centrum za 2,2 milióna eur a nulový výsledok. Neviem sa dočkať rozpravy o vyslovení nedôvery tejto vláde,“ vyhlásil Galek.
Nespravodlivosť systému
Podpredseda SaS Marián Viskupič zdôrazňuje, že problémom je aj hrubá nespravodlivosť systému. „Hlas pripravil model, ktorý zvýhodňuje bohatých a špekulantov. Majiteľ viacerých investičných bytov s minimálnym príjmom dostane energopomoc na byt, kde má trvalý pobyt – a automaticky aj na ďalšie byty. Naopak, dôchodca z Oravy nedostane nič, lebo uňho majú trvalý pobyt deti pracujúce v Bratislave. Toto je učebnicová diskriminácia,“ hovorí.
Základný problém podľa neho je, že celý systém stojí na evidencii trvalého pobytu, nie na reálnych príjmoch či sociálnej situácii. Sakovej model zvýhodňuje tých, ktorí vedia systém obísť, tvrdí Viskupič. SaS žiada ministerku hospodárstva, aby okamžite predstavila nový, funkčný a férový systém. „Slovensko potrebuje kompetentné vedenie, nie marketingové experimenty,“ uzatvára strana.