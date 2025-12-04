Slováci si pre geopolitické faktory priplatia za plyn približne 33 percent, stúpnu aj ceny elektriny a mierne tiež tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) využil v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, aby zmiernil nárast trhových cien energií pre slovenské domácnosti v roku 2026. Cena elektriny sa od januára 2026 zvýši v priemere o 2,78 %.
Cena plynu síce minimálne zlacnie v maximálnej cene, no koncové ceny stúpnu približne o tretinu. Platby za teplo vzrastú len mierne, a to približne o štyri eurá ročne. Vodné a stočné prinesú domácnostiam nárast o približne 68 eur ročne.
Predpokladané náklady
Čo sa týka elektriny, k 3. decembru 2025 vydal ÚRSO 61 rozhodnutí o maximálnych cenách pre zraniteľných odberateľov na rok 2026, z toho 19 pre domácnosti. Priemerná koncová cena elektriny pre domácnosti vzrastie kvôli vyššej cene silovej elektriny, ktorú ovplyvňujú aj neracionálne zásahy Európskej únie do energetických mixov.
Komoditná časť ceny elektriny má stúpnuť na minimálne 104 eur. Čo ochráni domácnosti pred rastúcimi nákladmi?
Tento nárast však ÚRSO maximálne znížil regulačnými nástrojmi. Predpokladané ročné náklady pre domácnosti s tarifou D1 (spotreba do 1 100 kWh) vzrastú o 47,21 €, pre bytové domy s tarifou D2 (spotreba 2 272 kWh) o 104,76 €, a pre rodinné domy s plnou elektrifikáciou (spotreba 9 000 kWh) o 67,53 €. Regulovaní odberatelia mimo domácností zaznamenajú len minimálny nárast nákladov.
Cenová stabilita
Plyn zostáva cenovo stabilný v oblasti fixných nákladov na dodávku, ÚRSO nezmenil maximálne sadzby za odberné miesto a mesiac oproti roku 2025. Avšak koncové ceny plynu pre domácnosti vzrastú približne o 33 % z dôvodu zvýšenia cien na trhoch, čo je dôsledok geopolitických faktorov. Distribučné poplatky sa prakticky nemenia, niektoré tarifné skupiny dokonca zaznamenajú mierny pokles.
Nižšia spotreba, výhodnejšia cena. Regulačný úrad sa chystá odmeniť spotrebiteľov, ktorí šetria energiami
Najväčšou neznámou zostávajú ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, kde ÚRSO rozhodnutie očakáva až po ukončení verejnej konzultácie. Podľa aktuálnych údajov ÚRSO o teple predpokladaný medziročný nárast platieb za teplo len mierne prevýši štyri eurá ročne. Tento nárast nie je spôsobený vyššou cenou plynu, ale zníženou spotrebou tepla, zvyškom sú fixné náklady súvisiace s investičným rozvojom.
Za rok 2026 si úrad eviduje 108 návrhov na zmenu cien tepla, z toho 93 sa týka lokalít s dominantným dodaním tepla domácnostiam. Tieto ceny ovplyvňuje aj počasie, keďže vykurovanie tvorí významnú časť spotreby tepla. Rozhodnutia ÚRSO stanovujú maximálne ceny tepla, pričom skutočné náklady môžu byť ešte nižšie a dodávatelia ich musia odberateľom zúčtovať po skončení roka. ÚRSO na to dôsledne dohliadne.
Nárast nákladov
V oblasti vodného hospodárstva zásobuje 14 veľkých vodárenských spoločností približne 95 % obyvateľov pripojených na verejný vodovod a odvádza a čistí odpadovú vodu od 87 % obyvateľov pripojených na kanalizáciu. Zavedenie dvojzložkovej ceny vody, účinné od januára 2025, kombinuje fixnú zložku za odberné miesto s variabilnou podľa spotreby a umožňuje tvorbu zdrojov pre obnovu vodohospodárskeho majetku.
Ceny elektriny, plynu a tepla budú pre zraniteľných odberateľov zastropované. Vláda schválila aj adresnú energopomoc
Zvýšenie cien v roku 2025 u štyroch veľkých spoločností znamenalo pre priemernú domácnosť nárast nákladov o 68 eur ročne s DPH. V roku 2026 sa očakáva obdobný medziročný nárast nákladov domácností približne o 68 eur ročne s DPH aj u ďalších vodárenských spoločností.
ÚRSO na svoje rozhodnutia dôsledne dohliada a maximálne ceny stanovuje tak, aby skutočné náklady zostali čo najnižšie pre domácnosti.