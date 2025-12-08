Energetická chudoba sa zdvojnásobila, čoraz viac domácností si nemôže dovoliť vykúriť svoje bývanie

Nedostatočné vykurovanie v domácnostiach je problém, ktorý sa týka každého tretieho Slováka žijúceho pod hranicou chudoby. Odborníci z iniciatívy Klíma ťa potrebuje počas diskusného cyklu Európskeho klimatického paktu upozornili, že napriek opakovaným návrhom a deklaráciám ostáva energetická chudoba na Slovensku neriešeným problémom. Ak by domácnosti dostávali adresnejšiu pomoc, počet tých, ktoré trpia nedostatkom tepla, by mohol výrazne klesnúť.
Počet domácností s nedostatkom tepla rastie
Energetickou chudobou je dnes zasiahnutých približne 18 percent obyvateľov Slovenska. Znepokojujúci je nárast počtu domácností, ktoré si nemôžu dovoliť vykúriť svoje bývanie. V rámci najchudobnejších vrstiev sa tento podiel za poslednú dekádu zdvojnásobil – z pôvodných pätnástich percent na tridsať.
V rámci celkovej populácie stúpol z 6 na 8 percent. Slovensko sa tým vymyká trendu zo susedných krajín, kde sú tieto čísla nižšie – v Maďarsku ide o 16 percent, v Česku o 14 percent, v Rakúsku o 10 percent a v Poľsku o 7 percent.
Experti upozorňujú na sociálne aj zdravotné dôsledky
„Energetická chudoba je v súčasnosti na Slovensku komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ uviedol počas diskusie Klíma Talk s názvom „Koľko stojí teplo domova“ Jakub Hrbáň, strategický riaditeľ a spoluzakladateľ iniciatívy Klíma ťa potrebuje.
Energopomoc podľa Jakaba priniesla viac neistoty než riešení, najostrejšie však kritizuje samotnú cenu elektriny
Okrem rastúcich cien energií zohráva významnú rolu aj technický stav nehnuteľností. Až 65 percent obyvateľov býva v starších alebo nezrekonštruovaných domoch, pričom len necelá tretina má trvalý pobyt v kompletne zmodernizovaných objektoch. Podľa širšej definície sa problém energetickej chudoby týka až 330-tisíc domácností.
Opatrenia sú pripravené, no stále neboli prijaté
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opakovane vypracoval koncepciu ochrany energeticky zraniteľných odberateľov, ktorú vláda síce schválila, no k reálnym opatreniam v prospech týchto domácností zatiaľ nedošlo. Medzirezortná pracovná skupina pod vedením Andreja Jurisa sa zhodla na návrhu definície energetickej chudoby a postúpila ho úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Tá však rozhodnutie odložila na svojich nástupcov a odovzdala im návrh, ktorý vznikol konsenzom všetkých dotknutých ministerstiev. Opatrenia sú však aj naďalej v nedohľadne.
Štefunko kritizuje vládnu energopomoc, obchádza ľudí v podnájmoch aj domácnosti s tuhým palivom
„Je nevyhnutné čo najrýchlejšie prijať definíciu energetickej chudoby, ktorá by tento problém pomohla vyriešiť. Súčasne je potrebné spustiť opatrenia na pomoc zraniteľným domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, počnúc informačnými kampaňami, sociálnou pomocou v teréne či vhodnými finančnými stimulmi podporujúcimi zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností v energetickej chudobe,“ doplnila prognostička Slovenskej akadémie viedDušana Dokupilová, ktorá dlhodobo upozorňuje na potrebu systémových riešení.
Ako dodala, očakáva, že pod vplyvom rastúcich cien energií a prijatia novej európskej smernice o energetickej efektívnosti dôjde aj k posunu v postoji štátu.