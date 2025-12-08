Energetická chudoba sa zdvojnásobila, čoraz viac domácností si nemôže dovoliť vykúriť svoje bývanie

Energetická chudoba zostáva na Slovensku neriešeným problémom.
Nedostatočné vykurovanie v domácnostiach je problém, ktorý sa týka každého tretieho Slováka žijúceho pod hranicou chudoby. Odborníci z iniciatívy Klíma ťa potrebuje počas diskusného cyklu Európskeho klimatického paktu upozornili, že napriek opakovaným návrhom a deklaráciám ostáva energetická chudoba na Slovensku neriešeným problémom. Ak by domácnosti dostávali adresnejšiu pomoc, počet tých, ktoré trpia nedostatkom tepla, by mohol výrazne klesnúť.

Počet domácností s nedostatkom tepla rastie

Energetickou chudobou je dnes zasiahnutých približne 18 percent obyvateľov Slovenska. Znepokojujúci je nárast počtu domácností, ktoré si nemôžu dovoliť vykúriť svoje bývanie. V rámci najchudobnejších vrstiev sa tento podiel za poslednú dekádu zdvojnásobil – z pôvodných pätnástich percent na tridsať.

V rámci celkovej populácie stúpol z 6 na 8 percent. Slovensko sa tým vymyká trendu zo susedných krajín, kde sú tieto čísla nižšie – v Maďarsku ide o 16 percent, v Česku o 14 percent, v Rakúsku o 10 percent a v Poľsku o 7 percent.

Experti upozorňujú na sociálne aj zdravotné dôsledky

„Energetická chudoba je v súčasnosti na Slovensku komplexnou sociálno-ekonomicko-klimatickou témou. Smutnou realitou, ktorá sa dotýka kvality života, zdravia a dôstojnosti každého z nás,“ uviedol počas diskusie Klíma Talk s názvom „Koľko stojí teplo domova“ Jakub Hrbáň, strategický riaditeľ a spoluzakladateľ iniciatívy Klíma ťa potrebuje.

Okrem rastúcich cien energií zohráva významnú rolu aj technický stav nehnuteľností. Až 65 percent obyvateľov býva v starších alebo nezrekonštruovaných domoch, pričom len necelá tretina má trvalý pobyt v kompletne zmodernizovaných objektoch. Podľa širšej definície sa problém energetickej chudoby týka až 330-tisíc domácností.

Opatrenia sú pripravené, no stále neboli prijaté

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opakovane vypracoval koncepciu ochrany energeticky zraniteľných odberateľov, ktorú vláda síce schválila, no k reálnym opatreniam v prospech týchto domácností zatiaľ nedošlo. Medzirezortná pracovná skupina pod vedením Andreja Jurisa sa zhodla na návrhu definície energetickej chudoby a postúpila ho úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Tá však rozhodnutie odložila na svojich nástupcov a odovzdala im návrh, ktorý vznikol konsenzom všetkých dotknutých ministerstiev. Opatrenia sú však aj naďalej v nedohľadne.

„Je nevyhnutné čo najrýchlejšie prijať definíciu energetickej chudoby, ktorá by tento problém pomohla vyriešiť. Súčasne je potrebné spustiť opatrenia na pomoc zraniteľným domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, počnúc informačnými kampaňami, sociálnou pomocou v teréne či vhodnými finančnými stimulmi podporujúcimi zvyšovanie energetickej efektívnosti domácností v energetickej chudobe,“ doplnila prognostička Slovenskej akadémie viedDušana Dokupilová, ktorá dlhodobo upozorňuje na potrebu systémových riešení.

Ako dodala, očakáva, že pod vplyvom rastúcich cien energií a prijatia novej európskej smernice o energetickej efektívnosti dôjde aj k posunu v postoji štátu.

