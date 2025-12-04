Jakab: Energopomoc je jeden obrovský chaos, ktorý sa nebude dať skontrolovať - ROZHOVOR

Adresná energopomoc, ktorú predstavila vláda, bude podľa poslanca za hnutie Slovensko Júliusa Jakaba jeden chaos. „Nedokáže vyriešiť rôzne životné situácie, v ktorých sa ľudia nachádzajú,“ zhodnotil v Štúdiu SITA s tým, že problémom je to, že sa bude odvíjať aj od trvalých pobytov.
„Množstvo ľudí už rieši, že napríklad pracujú v Bratislave a trvalý pobyt majú na východnom Slovensku, alebo sú vo zväzkoch, ktoré nie sú manželské, ale aj tie ktoré sú manželské a doteraz si partneri nezmenili trvalé pobyty, že jeden je možno ešte ‚prihlásený‘ u rodičov a druhý už má trvalý pobyt na ich novej adrese, kde bývajú atď,“ hovorí Jakab.
Tých prípadov budú podľa poslanca z Matovičovho hnutia tisíce a necelé štyri týždne predtým, ako príde nový rok a budú nové ceny energií, to vytvára chaos. „Preto hovorím, že vláda to neurobila dobre,“ skonštatoval a dodal, že z pohľadu bežného človeka je to absolútny diletantizmus. „Vláda je neschopná, pretože nič nevymyslela, a to, čo vymyslela, je poriadny chaos,“ doplnil.
Vláda nesplnila sľub
Súčasná vláda už podľa Jakaba pred voľbami v roku 2023 „lákala“ ľudí sľubmi o lacnejších energiách a kampaň si na tom postavil aj Peter Pellegrini. „Bilbordami oblepili celé Slovensko a ľuďom sľubovali svetlejšie zajtrajšky, a mnohí, práve kvôli tým sľubom o lacnejších potravinách či energiách, jednoducho volili súčasnú vládu,“ hovorí Jakab.
Ceny elektriny, plynu a tepla budú pre zraniteľných odberateľov zastropované. Vláda schválila aj adresnú energopomoc
Poslanec parlamentu skonštatoval, že dva roky sme žiadnu adresnú energopomoc nevideli a aj keď ju teraz premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) ohlásili, skutočnosť je omnoho trpkejšia. „Vláda nesplnila sľub o lacnejších energiách, energodotáciu nastavila zle, prijímali k tomu zákon, aby vedeli skúmať príjmy občanov, aby každého mohli tak trochu ‚špicľovať,‘ že koľko zarába, nezarába atď. a aj tak to nakoniec nastavili zle,“ skonštatoval.
90 percent domácnosti má energodotácie dostať a desať percent, akože tých bohatých, ju dostať nemá, tak podľa toho to bude jeden chaos, ktorý sa nebude dať úplne skontrolovať, pretože bude naviazaný na príjmy a na trvalé pobyty.
Peniaze z Európskej únie nepomôžu
Celá energopomoc sa podľa Jakaba bude uhrádzať zo štátneho rozpočtu a nie z peňazí z Európskej únie, ako sa to plánovalo.
„V štátnom rozpočte, ako ho schválili vládni poslanci v parlamente, je jasne napísané, že celá energopomoc sa bude uhrádzať zo štátneho rozpočtu, to znamená z peňazí daňových poplatníkov, to znamená z toho, že prídete do obchodu, kúpite si potraviny, je tam nejaká DPH, tá sa odvedie štátu, z toho sa budú platiť tie energodotácie, alebo z toho, čo vám štát zoberie zo mzdy ako zamestnancovi, alebo čo zaplatíte na odvodoch či daniach, z tohto všetkého sa to bude platiť,“ hovorí poslanec s tým, že aj to je tá nezmyselnosť celej konsolidácie.
„Na jednej strane vás skonsolidujú tak, že vás oberajú o tisícky eur ročne a potom máte byť radi za to, že vám pošlú nejakú energodotáciu, nejaký energošek vo výške päť eur, to je úplne postavené na hlavu, že táto vláda akoby nerozmýšľala koncepčne, aby pomohla ľuďom, ale oni vám vybielia celú peňaženku, aby vám potom vrátili päť eur a ešte očakávajú, že im máte ďakovať,“ uzavrel Jakab.
V rozhovore poslanec Július Jakab hovoril aj o tom:
- ako konsolidácia zoberie ľuďom 7,4 miliardy eur z ich peňaženiek
- že sa nešetrilo na nákladoch štátu lebo počet štátnych zamestnancov vzrástol
- ako vláda obchádza zákon o dlhovej brzde
- ako sa štát zadlžuje siedmimi miliardami eur ročne
- ako sa dala urobiť konsolidácia iným spôsobom napríklad väčším zdanením zbrojoviek, zvýšením dane z hazardu a obmedzením zisku súkromných zdravotných poisťovní
- či sa vedia dohodnúť s ostatnými stranami opozície o spoločnom postupe