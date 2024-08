Legislatívna smršť v energetike sa nezastavila ani počas leta, ÚRSO pripravuje viaceré zmeny

Slovenský energetický trh čakajú ďalšie legislatívne zmeny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nezaháľa ani počas leta. Regulátor už avizuje prípravu zmien v teplárenstve, plynárenstve či v elektroenergetike.

Medzirezortné pripomienkové konania nových vyhlášok regulačného úradu je naplánované na október tohto roka.

Zmeny v teplárenstve a elektroenergetike

V teplárenstve plánuje regulátor zmeniť najmä rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré si dávajú teplárenské spoločnosti do cien za dodávku tepla.

V elektroenergetike sa zmení spôsob výpočtu prekročenia rezervovanej kapacity a maximálnej rezervovanej kapacity, spôsob úpravy cenovej regulácie nefrekvenčných podporných služieb, spôsob úpravy cenovej regulácie dodávky jalovej elektriny a spôsob úpravy cenovej regulácie pre ostrovné zariadenia.

Zmeny v plynárenskej vyhláške

V plynárenskej vyhláške chce regulačný úrad meniť rozsah cenovej regulácie, spôsob vykonávania cenovej regulácie prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu. Zmeny by mali nastať aj pri výpočte ceny za prístup do zásobníka a uskladňovania plynu.

ÚRSO plánuje nový spôsob predkladania návrhu ceny a podklady k návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu. Špecifikovať sa majú podrobnosti o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.

Vnútorný trh s elektrinou

ÚRSO chce zmeniť aj vyhlášku, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Upravia sa podrobnosti k uzatváraniu zmlúv o dodávke elektriny a zmlúv o združenej dodávke elektriny. Taktiež sa upravia podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy.

Vnútorný trh s plynom

Meniť by sa mali aj pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Aktérov na trhu s plynom čakajú zmeny pri uzatváraní zmlúv o dodávke plynu a zmlúv o združenej dodávke plynu.

Zmenia sa podrobnosti pri zmene dodávateľa plynu vrátane lehôt v procese zmeny dodávateľa plynu. Nový bude spôsob zistenia stavu určeného meradla.