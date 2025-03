Majú síce smiešne meno, no v lese ich nájdete neúrekom. Kto im dá šancu, uvidí, že chutia lepšie než dubáky

Hubárska sezóna na Slovensku sa často spája s nadšením a očakávaním nálezov známejších druhov húb, ako sú dubáky či bedle. V našich lesoch však rastie množstvo ďalších pozoruhodných druhov, ktoré dokážu príjemne prekvapiť svojou chuťou aj arómou. Jednou z takýchto húb je nenápadne pôsobiaci, no gastronomicky veľmi zaujímavý masliak strakatý (lat. Suillus variegatus). Hubári ho niekedy prezývajú zajačik, masliak či husací pupok, a hoci môže na prvý pohľad vzbudzovať menšiu dôveru, v skutočnosti ide o mimoriadne chutnú pochúťku. Prečo sa oplatí dať tomuto „skrytému pokladu“ šancu, kde ho hľadať a ako ho využiť v kuchyni?

Nenápadný, ale jedinečný vzhľad

Masliak strakatý má zväčša klobúk s priemerom od 3 do 10 cm, ktorý je v mladosti polguľovitý a s okrajmi jemne podvinutými. Ako huba starne, klobúk sa otvorí, čo vytvorí ostrejší, až plošší tvar. Farebné spektrum klobúka sa pohybuje od špinavožltej a okrovej farby cez oranžové, hnedasté či dokonca olivové odtiene.

Mladé plodnice bývajú zaujímavé aj na dotyk – ich povrch je jemný a trochu zamatový, no neskôr sa pokrýva drobnými šupinkami. Keď počasie v lese praje dažďom, klobúk môže byť mierne lepkavý a trochu sa lesknúť, v teple a suchu zas pôsobí matnejším dojmom. Najmä vtedy je vidno, že jeho pokožku nie je až také jednoduché olúpať, čo je jednou z typických čŕt tohto druhu. Pod klobúkom sa nachádzajú veľmi drobné póry, ktoré pri dotyku môžu jemne zmodrieť. Noha (tŕň) masliaka strakatého je spočiatku hrubšia, až sudovitá, a neskôr sa mení na valcovitý tvar.

Biotop a symbióza s koreňmi stromov

Zaujímavosťou tohto druhu je jeho vzťah k lesnému prostrediu. Masliak strakatý totiž žije v symbióze s koreňmi stromov, konkrétne obľubuje najmä borovice, no darí sa mu aj pri iných ihličnanoch. Uprednostňuje mierne kyslú, vlhkejšiu pôdu, čo je dôvod, prečo ho zvykneme nachádzať v miestach, kde sa darí machu, prípadne v mäkšom lesnom podraste. V čase vrcholiacej sezóny môžu hubári natrafiť na celé zoskupenia masliakov na pomerne malej ploche, a tak sa „strakatý“ často zberá v niekoľkých kusoch naraz.

Vyraziť do lesa s očakávaním nálezu masliakov strakatých sa oplatí približne od konca leta do neskorej jesene, keď už bývajú ranné hmly a počasie je vlhkejšie. Samozrejme, výdatnosť sezóny sa rok čo rok mení podľa dažďov a teplôt, no vo všeobecnosti patrí k stáliciam, ktoré sa objavujú dlhší čas a v primeranom množstve.

Ako na istú identifikáciu?

Pri zbere akýchkoľvek húb je potrebné byť si istý, čo konkrétne zbierame. Masliak strakatý sa zriedka pletie s jedovatými druhmi, keďže jeho kombinácia farieb a špecifický zamatový či šupinkatý klobúk sú pomerne charakteristické. Napriek tomu by začínajúci hubári mali mať po ruke hubársky atlas alebo sa poradiť s overenými znalcami. Omyl pri zbere húb môže mať nepríjemné zdravotné následky. V prípade, že nájdete viac druhov masliakov pokope, odporúča sa zbierať len pevné, menej vodnaté kusy. Tie budú mať lepšiu chuť a textúru.

Pozrite si ho zblízka:

Ak chcete vidieť masliaka strakatého detailne, je dostupná ukážka v rôznych hubárskych videách na internete. Príkladom môže byť krátke video, kde ho skúsení zberači ukazujú priamo z lesa. Takéto videá môžu pomôcť hubárom začiatočníkom naučiť sa odlíšiť masliak strakatý od iných podobných druhov.

Chuť, aróma a zaujímavé tipy pre kuchyňu

Dužina tejto huby je pomerne mäkká, občas s jemným živicovým či ovocným nádychom vo vôni, ktorý sa môže pri tepelnej úprave zvýrazniť. Chuť je skôr sladkastá, niekedy až prekvapivo jemná a maslová, podobne ako pri iných masliakoch. Milovníci húb ju radi prirovnávajú k chuti klasických masliakov, avšak masliak strakatý má v sebe niečo svojské – ľahkosť, ktorá lahodí mnohým receptom.

Využitie v kuchyni je viacrozmerné:

Smaženie: Nakrájané plodnice sa dajú obaliť v cestíčku či strúhanke a rýchlo osmažiť na panvici.

Nakrájané plodnice sa dajú obaliť v cestíčku či strúhanke a rýchlo osmažiť na panvici. Omáčky a polievky: Jemná a sladkastá chuť sa dokonale premieša s koreninami či bylinkami. Masliak strakatý dodá aj jednoduchým jedlám príjemný podtón lesa.

Jemná a sladkastá chuť sa dokonale premieša s koreninami či bylinkami. Masliak strakatý dodá aj jednoduchým jedlám príjemný podtón lesa. Nakladanie: Mnohí hubári radi nakladajú strakaté masliaky do octu, niekedy samostatne, inokedy v kombinácii s inými lesnými pokladmi. Takto pripravené huby sú vynikajúce ako príloha k mäsu či studeným misám.

Mnohí hubári radi nakladajú strakaté masliaky do octu, niekedy samostatne, inokedy v kombinácii s inými lesnými pokladmi. Takto pripravené huby sú vynikajúce ako príloha k mäsu či studeným misám. Zapečené pokrmy a plnky: Masliaky môžete využiť aj v plnkách do mäsa, v slaných koláčoch či v cestovinových zapekaných jedlách.

Z hľadiska zdravotných benefitov sa často spomína, že masliak strakatý absorbuje menej ťažkých kovov v porovnaní s niektorými inými hubami, čo môže byť pre mnohých dôležitou informáciou, keďže huby všeobecne dokážu z pôdy a prostredia naviazať rôzne látky.

Prečo sa ho oplatí zaradiť do hubárskeho košíka?

Chutný a univerzálny v kuchyni: Nenápadná huba ponúka prekvapivo lahodnú chuť, ktorá sa hodí do mnohých tradičných aj modernejších receptov. Jednoduché nájdenie vo väčšom množstve: Ak si všimnete na zemi len pár menších klobúčikov, často sa oplatí preskúmať okolie, pretože masliaky strakaté sa radi ukazujú v skupinkách. Nižší obsah ťažkých kovov: Aj keď je vždy dôležité dbať na čistotu lokality, v ktorej huby zbierate, masliak strakatý je známy tým, že do seba nenasáva toľko nečistôt. Predlžuje hubársku sezónu: Môže sa objavovať pomerne dlho – od konca leta až po chladnejšie jesenné mesiace, čo predlžuje radosť zo zberu húb.

Praktické rady a posledné slovo

Ak ešte len začínate s hubárčením, vždy majte po ruke spoľahlivú pomôcku – hubársky atlas alebo skúseného hubára, ktorý vám vie s identifikáciou pomôcť. Masliak strakatý nie je ťažké odlíšiť od iných húb, no najmä pre začiatočníkov môžu byť huby vo vlhkom a tmavom lese mätúce. Navyše, pri väčších a starších kusoch sa môžete stretnúť s mäkšou dužinou, ktorú je dobré prehliadnuť, či nie je napadnutá škodcami.

Masliak strakatý je skvelým príkladom, že vo svete húb sa oplatí hľadať nielen tie najznámejšie druhy. Niektoré menej známe poklady dokážu potešiť aj náročnejšie chuťové bunky a v kuchyni otvoriť nové možnosti prípravy. Najbližšie, keď sa vyberiete na jesennú prechádzku do borovicového alebo zmiešaného lesa, dajte tejto húbke šancu. Možno objavíte zdroj výnimočného gurmánskeho zážitku, ktorý vám rozšíri obzory a prinesie do vašej kuchyne kúsok vône a chuti slovenskej prírody.