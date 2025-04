Média strašia, ale realita bude údajne iná. Fico tvrdí, že domácnosti nepocítia zvyšovanie cien plynu – VIDEO

Slovenským domácnostiam sa ani v budúcom roku výrazne nezvýšia ceny plynu. Sľubuje to predseda vlády Robert Fico, potom, čo viaceré média prišli s výpočtami možného dramatického zdražovania plynu v budúcom roku.

„Nikdy sme nenechali občanov Slovenskej republiky v štichu pokiaľ ide o ceny energií. Nechceme občanov vystaviť šoku. Takže vážení občania Slovenskej republiky ako obyčajne média plašia, ale realita bude iná,“ zdôraznil na tlačovej besede Fico. Podľa predsedu vlády existujú dve možnosti, ako zabrániť k dramatickému zvyšovaniu cien plynu pre domácnosti.

Kritika parlamentnej opozície

„Buď sa vrátime k osvedčenému modelu z roku 2024 a 2025, kedy sme plošne zakompenzovali ceny plynu a elektriny. Bolo to veľmi drahé, ale zvládli sme to. Prvýkrát pracujeme na koncepte adresnosti, kde by časť domácnosti s vysokými príjmami a vysokými spotrebami, keďže si vykurujú bazény alebo skleníky, boli vyčlenené z nejakej pomoci. Do pomoci by tak spadlo možno 70, 80 % domácnosti. Ale nedovolíme, aby ľudia, ktorí majú priemerné alebo podpriemerné príjmy boli ohrozené vyššími cenami energií,“ dodal Fico. Podľa neho je však mimoriadne náročné stanoviť, kto je na Slovensku nadštandardne zarábajúci.

„Je človek, ktorý zarába nad 1 600 eur v hrubom už nadštandardne zarábajúci, na ktorého sa už nemá vzťahovať nejaká pomoc? Aká to je suma? Niekto pre 5 eur spadne do pomoci, niekto nie. Pracujeme na tom, ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme povedali ako to bude vyzerať,“ povedal Fico, ktorého udivuje aktuálna kritika parlamentnej opozície, ktorá volá po adresnosti energopomoci, ale už sa mu nepáči zákon o zebre údajov o domácnostiach.

Ambícia ministerky Sakovej

„To nejde tak, že kus ma pusti, kus ma pomiluj, či ako sa to hovorí na východe Slovenska,“ dodal Fico. „My ti údaje potrebujeme,“ dodala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) môže podľa Fica naďalej garantovať bez akýchkoľvek ťažkostí dodávky plynu pre svojich klientov aj v roku 2025.

„Je to vďaka tomu, že od 1. februára sa obnovili dodávky plynu od ruskej spoločnosti Gazprom plynovodom TurkStream cez Maďarsko na Slovensko. Ešte lepšia správa je, že počnúc 1. aprílom sa tento objem výrazne navýšil. To znamená, že dnes dostávame cez TurkStream do rúk SPP taký objem plynu, že SPP je schopný uspokojovať všetky požiadavky vlastných zákazníkov a výrazne prispieva k stabilite trhu s plynom,“ podotkol Fico. Slovensko má však podľa neho iný problém, a to problém so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu.

„Opätovne chcem zopakovať ambíciu, ktorú máme spoločne s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, a máme na to aj politický mandát, ktorý bol zakotvený do záverov Európskej rady robiť všetko preto, aby sa obnovil tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko,“ povedal Fico ktorý zopakoval, že po obnovení tranzitu plynu klesne trhová cena plynu na úroveň 20 až 25 eur za megawatthodinu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spoločné rokovanie Slovenska a Ukrajiny

V súčasnosti sa trhová cena plynu pohybuje v Európe vo výške okolo 40 eur za megawatthodinu. Premiér pripomenul, že SPP založil dcérsku spoločnosť SPP plus, ktorá sa má stať agentom pri tranzite plynu cez Ukrajinu. Fico sa spolieha na blížiace sa spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny.

„Chceme spoločne pracovať na civilných projektov a nepochybne pôjde aj o tranzit plynu cez Ukrajinu s použitím dcérskej spoločnosti SPP,“ dodal Fico. Predseda vlády je rád, že počas jeho druhej vlády pred zhruba jedenástimi rokmi sa SPP vrátil do rúk štátu.

Najväčší dodávateľ plynu

„V stopercentnom vlastníctve Slovenskej republiky máme spoločnosť, ktorá je najväčším obchodníkom s plynom. Ovláda 63 % trhu s plynom ovláda a 12 až 13 % trhu s dodávkami elektriny. Ak sa pozrieme na hospodárske výsledky tejto spoločnosti, prakticky 3 % všetkých príjmov štátu je od SPP. Čiže bolo dobré, že sme sa rozhodli prevziať pod kontrolu túto spoločnosť,“ povedal Fico.

Najväčší dodávateľ plynu ukončil vlaňajšok so ziskom 279 miliónov eur a obratom 3,1 mld. eur. SPP uhradil štátu vlani dividendu vo výške 290 miliónov eur. Na daniach a osobitnom odvode odviedol do štátnej kasy ďalších 431 miliónov eur.

„Tak ako SPP je teraz veľmi silným energetickým hráčom, ostaneme minimálne takým silným. Ale máme ambíciu, aby SPP hralo vyššiu ligu,“ povedal na tlačovej besede predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz. Plynári sa už podľa neho pripravujú na vykurovaciu sezónu 2025/26. „Našich klientov a zákazníkov nenecháme bez plynu ani počas nadchádzajúcej zimy,“ zdôraznil Ferencz.