Slováci ho často prehliadajú, no je nabité draslíkom a prospieva obličkám ako zázrak

Zdravé stravovanie si väčšina ľudí spája so zeleninou, kvalitnými bielkovinami či komplexnými sacharidmi. Často však zabúdame na ovocie, ktoré je nesmierne dôležité pre rovnováhu nášho organizmu. Niektorí sa obávajú prírastku na váhe pre vyšší obsah cukru v ovocí, iní možno netušia, aké cenné látky a pozitívne účinky sa v ňom skrývajú. Nasledujúce riadky vás presvedčia, že aj sušené ovocie (nielen čerstvé) môže významným spôsobom prispieť k lepšiemu fungovaniu vášho tela. A najmä jedno konkrétne, ktoré je skutočným elixírom pre zdravie obličiek.

Prečo nezabúdať na sušené ovocie

Pri snahe o zdravý životný štýl sa zvykne klásť dôraz predovšetkým na čerstvé ovocie a zeleninu. Sušené ovocie však občas zostáva nepovšimnuté. Mnohí ho považujú za príliš sladké či za nepotrebný dezert, ktorý do vyváženej stravy nepatrí. V skutočnosti však sušené plody dokážu nášmu organizmu poskytnúť širokú škálu vitamínov, minerálov a iných prospešných látok. Keďže ide o koncentrovanú formu ovocia s nižším obsahom vody, väčšina živín v ňom zostáva zachovaná.

Sušené ovocie môžete využiť napríklad:

ako sladkú prílohu k syrom

do hustých raňajkových kaší

na ozdobu zdravých dezertov či jogurtov

ako rýchlu desiatu počas dňa

Samozrejme, aj pri sušenom ovocí platí, že všetkého veľa škodí, preto s ním treba narábať s mierou. Približne dva až tri kúsky denne úplne postačia na to, aby ste telu dodali cenné látky a zároveň nemuseli mať obavu z vysokého príjmu cukru.

Skutočný poklad pre obličky

Na trhu dnes nájdete nespočet druhov sušeného ovocia – od sušených marhúľ a banánov až po figy či brusnice. Jeden druh by si však zaslúžil špeciálne miesto vo vašom jedálničku, a to najmä vtedy, ak sa zaujímate o zdravie obličiek. Reč je o sušených ďatliach, ktoré sú síce prirodzene veľmi sladké, ale za to nesmierne prospešné.

Ďatle obsahujú celý rad živín, ktoré telo potrebuje na správne fungovanie. Napriek tomu, že majú pomerne vysoký obsah prírodného cukru, pri rozumnej konzumácii vám rozhodne viac dajú, než vezmú. Ich benefity pritom ocenia nielen ľudia trpiaci rôznymi zdravotnými ťažkosťami, ale aj tí, ktorí chcú preventívne podporiť svoje obličky a celkovú vitalitu organizmu.

Prečo sú ďatle skvelé pre obličky

Najdôležitejšou látkou, ktorá robí z ďatlí „elixír“ pre obličky, je draslík. Tento minerál hrá hlavnú úlohu v regulácii tekutín, elektrickej rovnováhe buniek a podpore funkcie obličiek. Vďaka dostatočnému prísunu draslíka dokážu obličky lepšie vylučovať toxíny a iné škodlivé látky, čím sa znižuje riziko zápalov či iných nepriaznivých stavov.

Okrem draslíka sú ďatle aj zdrojom:

horčíka (podpora nervovej a svalovej sústavy),

(podpora nervovej a svalovej sústavy), flavonoidov a polyfenolov (silné antioxidanty, ktoré chránia bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov),

(silné antioxidanty, ktoré chránia bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov), antokyánov (antioxidanty pôsobiace protizápalovo),

(antioxidanty pôsobiace protizápalovo), karotenoidov (podpora zraku a odolnosti organizmu).

Antioxidanty a ochrana močových ciest

Vysoký obsah antioxidantov v ďatliach prospieva nielen obličkám, ale aj močovému ústrojenstvu. Antioxidanty pomáhajú predchádzať vzniku chronických ochorení obličiek, obmedzujú vznik zápalových procesov a môžu znižovať riziko tvorby obličkových kameňov. Vďaka tomu sú ďatle cenným doplnkom stravy pre každého, kto sa chce uistiť, že jeho močový systém funguje optimálne.

Zdravotné prínosy konzumácie datlí

Spôsoby, ako zaradiť ďatle do jedálnička

Mnoho ľudí dokáže ďatle vychutnávať aj samotné. Pre niektorých však môžu byť príliš sladké alebo vláčne, preto si na ich špecifickú chuť musia chvíľu zvykať. Existuje však niekoľko spôsobov, ako ich zaradiť do bežného stravovania, a zároveň si ich naozaj obľúbiť:

Raňajkové kaše a jogurty

Nakrájajte sušené ďatle na malé kúsky a primiešajte ich do ovsenej kaše alebo bieleho jogurtu. Ich sladkosť vám môže dokonca nahradiť med či cukor. Smoothies

Ak vám ďatle nechutia samotné, môžete ich rozmixovať spolu s banánom, mrazeným ovocím a rastlinným mliekom. Vznikne tak hustý a výživný nápoj plný prospešných látok. Zdravé dezerty

Sušené ďatle často slúžia ako prírodné sladidlo v zdravých koláčoch či sušienkach. V kombinácii s orechmi alebo kvalitným kakaom dokážu vytvoriť delikátne a zároveň nutrične hodnotné dezerty. Príloha k syrom

Prekvapte svoje chuťové poháriky: k syrom (napríklad kozím či plesňovým) sa sladká chuť ďatlí výborne hodí. Navrch pridajte oriešky a máte originálne chuťové spojenie, ideálne aj k slávnostnejšiemu stolu.

Koľko ďatlí stačí?

Aj pri potravinách, ktoré sú pre telo prínosné, treba myslieť na primerané množstvo. Ďatle sú síce bohaté na živiny, ale rovnako obsahujú aj vyššie množstvo prírodného cukru. Na to, aby ste pocítili ich pozitívne účinky, úplne postačí zjesť dva až tri kusy denne.

Ak to s nimi nepreženiete, vaše obličky, trávenie aj celková vitalita vám poďakujú. Pravidelná a predovšetkým dlhodobá konzumácia tohto sušeného ovocia môže prispieť k lepšej funkcii tela a k vyššej odolnosti voči niektorým chorobám.

Zhrnutie

Sušené ovocie, vrátane ďatlí, je bohaté na vitamíny a minerály, ktoré podporujú zdravie celého organizmu.

Ďatle majú vysoký obsah draslíka, čo prispieva k správnej funkcii obličiek a napomáha pri odstraňovaní nežiaducich látok z tela.

Ich antioxidačné vlastnosti chránia obličky a močové cesty pred zápalmi a vznikom kameňov.

Aj napriek prirodzene vysokej sladkosti môžu byť hodnotnou súčasťou zdravej stravy, pokiaľ ich konzumujete s mierou.

Existuje mnoho spôsobov, ako si dopriať denne aspoň pár kúskov: či už v raňajkových kašiach, smoothies, dezertoch alebo spolu so syrom.

Ak ste doteraz patrili medzi tých, ktorí si k sušeným ďatliam nenašli cestu, skúste im dať druhú šancu. Možno objavíte nielen zaujímavú chuť, ale predovšetkým významný zdravotný prínos pre váš organizmus. Vaše obličky, tráviace ústrojenstvo a celková vitalita sa vám poďakujú. Stačí pár kusov denne a výsledky môžu byť prekvapivo pozitívne. Navyše, toto sladké ovocie ľahko zaradíte do svojho bežného denného režimu a obohatíte si tak svoj jedálniček o prírodný zdroj energie a vitality.