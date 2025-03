Nečakaný vinník. Spotrebič, ktorý potichu míňa elektrinu, aj keď je vypnutý

Neraz sa môže stať, že niektorý z našich domácich spotrebičov zvyšuje účty za elektrickú energiu, aj keď ho práve nepoužívame. Veľa ľudí je presvedčených, že „vypnutý“ spotrebič už jednoducho nemôže spotrebúvať elektrinu, no skutočnosť môže byť iná. Jedným z takýchto tichých „žrútov“ je televízor, ktorý dokáže odoberať energiu aj vtedy, keď je len v pohotovostnom (standby) režime.

Elektronické zariadenia môžu zvyšovať náklady na elektrinu viac, ako si myslíme

V súčasnosti je bežné, že máme v domácnosti hneď niekoľko rôznych elektronických spotrebičov – od televízorov a počítačov až po inteligentné reproduktory či nabíjačky. Hoci sa zdá, že keď niektoré zariadenie vypneme, nemôže ďalej odoberať energiu, nie je to vždy celkom tak. Zásadným príkladom je práve televízor, ktorý v pohotovostnom stave zostáva aktívny, aby bol kedykoľvek pripravený na rýchle zapnutie.

Prečo „vypnutý“ televízor stále spotrebúva energiu?

Keď televízor prejde do standby režimu, znamená to, že je formálne vypnutý a obrazovka nebeží. V skutočnosti však zariadenie nie je úplne odpojené od prúdu a naďalej funguje v obmedzenom režime, aby ste ho mohli v priebehu sekundy opäť aktivovať. Prítomnosť standby režimu prezrádza malé kontrolné svetielko na prednej strane televízora – väčšinou červené, ktoré neustále svieti, prípadne pri zapínaní bliká.

Aj keď je televízor v tomto stave, stále odoberá menšie množstvo elektriny. Možno sa to nezdá veľa, ale ak ho máte v pohotovostnom režime napríklad 20 hodín denne, spotrebovaná energia sa v priebehu týždňov, mesiacov či rokov dokáže nahromadiť a nepekne sa podpísať na vašej faktúre za elektrinu.

Poznámka k videu: Ak by vás zaujímalo, koľko presne môže stáť udržiavanie spotrebičov v pohotovostnom režime.

Mali by sme televízor radšej odpájať zo siete?

Mnohí si možno povedia, že sa dá tejto zbytočnej spotrebe energie predísť jednoduchým odpájaním televízora priamo z elektrickej zásuvky. Znie to lákavo, no treba si uvedomiť, že moderné televízory sú skonštruované tak, aby dokázali fungovať práve v neustálom pohotovostnom stave. Opakované tvrdé vypínanie a pripájanie do siete im môže skrátiť životnosť, keďže citlivé elektronické komponenty trpia častými zmenami napájania.

Naši starí rodičia často televízor vypínali priamo vytrhnutím šnúry zo zásuvky, pretože staršie typy televízorov sa mohli prehrievať a riziko skratu bolo vyššie. V súčasnosti sú však prístroje vyrábané s dôrazom na vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť aj pri dlhodobom pripojení do elektriny. Preto sa neodporúča úplné odpájanie televízora zo zásuvky vždy po skončení sledovania.

Ako postupovať, aby sme predsa len ušetrili?

Skontrolujte reálnu spotrebu v standby režime

Väčšina moderných televízorov má dnes pri pohotovostnom režime celkom nízku spotrebu. Ak ale vlastníte starší model, je možné, že spotreba bude oveľa vyššia. V takom prípade by mohlo mať zmysel zvážiť kúpu novšieho a úspornejšieho televízora. Používajte inteligentné zásuvky alebo prepäťové ochrany

Ak chcete mať úplnú kontrolu nad tým, kedy televízor (a prípadne ďalšie zariadenia) spotrebúva energiu, zvážte použitie inteligentných zásuviek s možnosťou nastavenia časovača alebo vypnutia cez mobilnú aplikáciu. Môžete tak automaticky odpojiť napájanie vtedy, keď ste napríklad dlhšie mimo domu. Regulujte pohotovostný režim

Niektoré televízory disponujú nastaveniami, ktoré umožňujú znížiť spotrebu elektriny aj v standby stave. Môže ísť o vypnutie rýchleho zapnutia alebo o úsporný eko-režim. Presné kroky sa líšia podľa značky a modelu, preto si preštudujte návod. Zvážte opodstatnenosť viacerých zariadení v režime standby

Okrem televízora môžu byť neustále v pohotovostnom režime aj iné spotrebiče, ako napríklad DVD/Blu-ray prehrávače, set-top boxy, herné konzoly či inteligentné reproduktory. Každé z týchto zariadení môže mať svoju malú spotrebu, ktorá sa však postupne sčíta. Ak viete, že nejaký prístroj nebudete dlhšie používať, je rozumné ho odpojiť.

Prečo je šetrné riešenie dôležité?

V dobe, keď ceny energií môžu výrazne kolísať, je sledovanie spotreby dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Šetrením energie nielenže znižujete svoje výdavky, ale navyše prispievate k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Zatiaľ čo niektoré drobné spotreby môžu vyzerať zanedbateľne, pri dlhodobom používaní a viacerých domácich zariadeniach sa každé ušetrené percento energie môže prejaviť na ročnom vyúčtovaní.

Lepšie je nájsť rovnováhu

Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva elektrinu, no jeho úplné a časté odpájanie z elektrickej siete nemusí byť tým najlepším riešením. Okrem toho, že by ste riskovali poškodenie zariadenia, váš komfort pri používaní televízora by sa výrazne znížil. Ak však zvažujete, ako ušetriť, oplatí sa prejsť si nastavenia spotrebiča a dôkladne premyslieť, kedy skutočne potrebuje byť v stave neustálej „pohotovosti“.

V konečnom dôsledku ide o to, aby ste našli rozumnú rovnováhu medzi šetrením energie, ochranou vašich spotrebičov a pohodlným sledovaním televízie. Aj malé zmeny v správaní môžu postupom času priniesť zaujímavú úsporu na účtoch za elektrinu.