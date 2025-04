Naštrbené vzťahy medzi Ficovou a českou vládou neprispievajú ani situácii na trhu s plynom – VIDEO

Naštrbené vzťahy medzi slovenskou a českou vládou nepomáhajú ani situácii na česko-slovenskom trhu so zemným plynom.

Nepriaznivé vzťahy medzi vládami

Slovensko stále po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu nevyužilo podanú pomocnú ruku z českej strany v prípade dodávok plynu zo západu. Stále preferuje znovuobnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čiže z východu na Slovensko a ďalej na západ. Dôvody sú zdá sa dva, jeden čisto ekonomický druhý politický.

Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, všetci vidíme, že vzťahy medzi vládami skutočne nie sú dobré.

„Tie tomu určite nepomáhajú (situácii na trhu s plynom-poz. red.). Slovensko má v súčasnosti afinitu k tomu, aby získalo ruský plyn. Chce získavať ruský plyn, premiér Robert Fico sa tak opakovane vyjadruje. Takže je otázkou, či je to záležitosť len ekonomická. Netrúfam si tvrdiť, že práve Slovensko sa rozhoduje čisto ekonomicky, že nechce odoberať plyn z Česka, prečo chce stále plyn z Ruska. Sú za tým zrejme aj politické dôvody, možno dokonca aj geopolitické dôvody,“ povedal Kovanda.

Česko ako tranzitná krajina

Slovensko môže v súčasnosti odoberať plyn už zo všetkých svetových strán. Z Poľska, Česka, Rakúska či z Ukrajiny.

Aktuálne sa po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu spolieha najmä na dodávky plynu z Maďarska. Slovensko by mohlo viac využívať aj dodávky plynu z Českej republiky, ktorá by k nám vedela dopraviť viac plynu napríklad z Nórska. Ale ako upozornil ekonóm Kovanda, slovenská strana pre túto možnosť aktuálne nie je „zapálená“.

„Pre Českú republiku by to bolo výhodné, pretože by sa potom stala tranzitnou krajinou. A mohla by teda prepravovať plyn pre Slovensko zo západnej Európy a zarábať na tých prepravných poplatkoch. Zatiaľ sú tranzitné plynovody v Česku, ktoré kúpil pred dvoma rokmi štát, prázdne,“ dodal Kovanda s tým, že českí odberatelia tak majú o niečo vyššie ceny plynu, keďže údržbu tých nakúpených prepravných plynovodov musí niekto zaplatiť.

Dôležité rozhodnutie Donalda Trumpa

Český ekonóm upozornil, že ruský plyn je skutočne lacný. Tiež preto napríklad niektorí nemeckí politici a hlavne nemecký priemysel volajú po strate svojej konkurencieschopnosti po obnovení dodávok ruského plynu, napríklad plynovodom NordStream.

„Nemci skutočne o ten ruský plyn stoja. To nie je tak, že Slovensko má nejaký fetiš ohľadne ruského plynu. Ale aj nemecký priemysel, a niekedy aj politici jednotlivých spolkových krajín, volajú po obnovení tranzitu ruského plynu do Nemecka,“ podotkol Kovanda.

Otázkou však podľa neho je, že ako sa k tomu postavia Spojené štáty, pretože Donald Trump môže mať záujem na tom, aby sa tok plynu cez fungujúce časti plynovodu NordStream obnovil.

„Je to paradoxné, ale museli by na tom pravdepodobne zarábať aj Spojené štáty. To znamená, že je možné, aby ten NordStream získal nejaký americký subjekt. Ten by zarábal na tom, že Rusko by posielalo do Nemecka a ďalej do Európy plyn a Američania by sa tak zahojili a nežiadali by už toľko po Európe, aby odkupovali ich skvapalnený plyn,“ vysvetlil Kovanda.

Ak by takejto situácii došlo, malo by to určite aj významný ekologický dopad, keďže prepravovať plyn potrubne je ekologickejšie, ako prepravovať LNG plyn námornou cestou. V Nemecku je podstatná časť verejnosti stále proti obnoveniu dodávok ruského plynu. A to pre stále nekončiacu sa vojnu na Ukrajine.

„No ale tým, ako vlastne nemecký priemysel stráca konkurencieschopnosť, tak stále hlasnejšie znejú volania po tom, aby Nemci obnovili odber ruského plynu. Ale podmienené to bude určite ukončením vojny na Ukrajine. Ja si neviem predstaviť situáciu, že by snáď Nemecko ešte počas vojny na Ukrajine začalo odoberať ruský plyn plynovodom NordStream. To sa nestane,“ konštatoval Kovanda.

Ďalšie zaujímavé rozhovory si môžete vypočuť aj na —> Spotify a Apple