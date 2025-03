Na Západe hromadne vyraďujú drevené dosky: Tušia Slováci, čo je za tým?

V posledných rokoch sa na Západe rozšíril trend, ktorý spočíva v masívnom vyraďovaní drevených kuchynských dosiek z každodenného používania. Mnoho ľudí sa totiž obáva nedostatočnej hygieny a zvýšeného rizika kontaminácie baktériami. Na Slovensku tento fenomén zatiaľ nie je až taký rozšírený, a preto si mnohí kladú otázku, či je skutočne nutné prejsť na plastové dosky, alebo ide len o prehnané obavy. V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na výhody a nevýhody rôznych druhov kuchynských dosiek a odhalíme, kde je pravda.

Prečo ľudia prechádzajú na plastové dosky?

Plastové dosky, vyrábané najmä z tvrdených polymérov, zaznamenali výrazný nárast obľúbenosti najmä kvôli svojej odolnosti a ľahkej údržbe. Majú hladký povrch, ktorý je menej náchylný na hlboké ryhy, v ktorých by sa mohli usadzovať zvyšky potravín či baktérie. Mnohí ich zaraďujú do umývačky riadu, kde sa pri vysokej teplote a pôsobení umývacích prostriedkov efektívne dezinfikujú. To všetko podporuje dojem, že plastové dosky sú bezpečnejšie a jednoduchšie na používanie.

Nespornou výhodou plastu je aj jeho hypoalergénny charakter. Ľudia so zvýšenou citlivosťou alebo alergiami na rôzne prírodné látky môžu uprednostniť umelé materiály, aby sa vyhli možným reakciám. Na druhej strane, ak používate plastovú dosku dlhšiu dobu, na jej povrchu sa môžu objaviť jemné ryhy, ktoré nevidíte na prvý pohľad, no baktérie sa v nich dokážu zachytiť. Preto sa odporúča pravidelne kontrolovať stav plastových dosiek a pri výraznejšom poškodení ich urýchlene vymeniť.

Aké vlastnosti majú drevené dosky?

Drevené dosky boli dlho považované za nevyhovujúce z hľadiska hygieny, keďže sa predpokladalo, že pórovité drevo absorbuje tekutiny a s nimi aj baktérie. Tento argument však spochybnil výskum realizovaný na univerzite v Madisone, kde vedci dokázali, že baktérie ako salmonela či listeria neprežívajú na drevenom povrchu tak dlho, ako sa pôvodne očakávalo. Ba čo viac, väčšina baktérií uhynie už v priebehu niekoľkých minút po kontakte s drevom, a to vďaka prirodzeným antibakteriálnym vlastnostiam tohto materiálu.

Nie je však žiadnym tajomstvom, že drevo si vyžaduje dôkladnejšiu starostlivosť. Vysoké teploty a nadmerná vlhkosť, aké sa vyskytujú v umývačke riadu, môžu spôsobiť, že drevená doska napučí, popraská alebo sa dokonca zdeformuje. Preto je vhodné čistiť drevenú dosku ručne pomocou kefy či drsnejšej strany hubky. Tým sa zabezpečí dôkladné odstránenie zvyškov potravín, ktoré by mohli spôsobiť zápach alebo priestor pre množenie baktérií.

Ako udržať dosky naozaj čisté a bezpečné?

Pre oba materiály platí, že najdôležitejšou zásadou je dôkladné a pravidelné čistenie. V prípade plastu je dezinfekcia často jednoduchšia, keďže dosku môžete vložiť do umývačky alebo na ňu použiť horúcu vodu a dezinfekčné prostriedky. Pri dreve sa odporúča okamžite po použití odstrániť zvyšky potravín a aspoň raz za čas použiť prírodné čistiace prostriedky, napríklad ocot alebo citrónovú šťavu, ktoré pomáhajú likvidovať baktérie a neutralizovať nechcené pachy.

Dôležité je tiež zabrániť krížovej kontaminácii. Ak pripravujete napríklad surové mäso, oplatí sa použiť samostatnú dosku iba na tento účel, aby ste zabránili prenosu baktérií na iné potraviny, ako je ovocie, zelenina či pečivo. V praxi to často vyzerá tak, že domácnosti majú dve až tri dosky, pričom každá sa používa na inú kategóriu surovín.

Moderné alternatívy k drevu a plastu

Dnes už máme k dispozícii širšiu škálu materiálov, než boli kedysi bežné drevo a plast. Na trhu nájdete napríklad sklenené a mramorové dosky, ako aj rôzne silikónové či bambusové verzie. Sklenené a mramorové dosky sú neporézne, takže baktérie sa na ne zachytávajú ťažšie, no rýchlo otupia nože. Ak používate takúto dosku, je lepšie siahnuť po keramických nožoch, ktoré si dlhšie zachovávajú ostrosť.

Silikónové dosky sú zasa pružné, dajú sa jednoducho zrolovať, čo zefektívňuje skladovanie v kuchyni. Sú takisto nenáročné na údržbu, avšak ich trvácnosť býva obmedzená – po určitej dobe môžu strácať pevnosť a vznikajú na nich trhlinky. Bambusové dosky predstavujú akýsi kompromis medzi klasickým drevom a novšími materiálmi – sú odolné, ekologické a majú prírodný nádych. Pri čistení bambusových dosiek by ste však mali postupovať podobne ako pri iných drevených materiáloch, teda vyhnúť sa umývačke riadu a pravidelne ich ošetrovať.

Ktoré riešenie je najlepšie?

Neexistuje univerzálna odpoveď na to, ktorý typ dosky je objektívne „najlepší“. Všetko závisí od vašich osobných preferencií, nárokov na údržbu a aj od toho, aké potraviny bežne pripravujete. Plastové dosky sú ľahké na čistenie a mnohí ich považujú za praktickejšie. Drevené dosky ponúkajú prirodzené antibakteriálne vlastnosti a dodávajú kuchyni útulnosť. Ak sa obávate možných rizík, môžete si jednoducho zaobstarať niekoľko dosiek a používať ich podľa potreby.

Je dobré mať plastovú dosku na ovocie, zeleninu a pečivo, kde je čistenie rýchle a doska sa dá dezinfikovať v umývačke. Naopak, drevenú dosku môžete využiť napríklad na mäso, syry či údeniny a venovať jej o niečo dôkladnejšiu údržbu. Takto predídete nielen krížovej kontaminácii, ale aj zbytočnému znehodnocovaniu jednej dosky neustálym krájaním všetkých druhov potravín.

Praktické tipy na záver

Pravidelné čistenie – Bez ohľadu na materiál dosky je dôležité umývať ju ihneď po použití. Zvyšky potravín môžu prilákať baktérie a spôsobovať nepríjemné pachy. Dezinfekcia – Plastové dosky zvládnu umývačku riadu, no pri drevených či bambusových používajte prírodné prostriedky (ocot, citrónová šťava). Výmena dosiek – Ak vidíte, že je doska plná ryh alebo začína praskať, radšej ju vymeňte. Prevencia krížovej kontaminácie – Majte samostatnú dosku na surové mäso a ďalšiu napríklad na zeleninu či pečivo. Vyberajte podľa životného štýlu – Ak radi varíte a nemáte čas na zdĺhavú údržbu, plastová doska je pohodlná voľba. Ak preferujete prírodné materiály a neprekáža vám o niečo náročnejšia starostlivosť, drevené dosky sú skvelým riešením.

Masové zbavovanie sa drevených dosiek na Západe je často motivované strachom z baktérií a s tým spojených zdravotných komplikácií. Netreba však zabúdať, že pri správnej starostlivosti o dosku, či už drevenú alebo plastovú, dokážete riziko kontaminácie baktériami účinne znížiť. Kľúčové je používať zdravý rozum, pravidelne dosky čistiť, dezinfikovať a v prípade potreby nahradiť novými. Takto si zabezpečíte nielen čistotu a zdravotnú nezávadnosť v kuchyni, ale aj dlhšiu životnosť svojich krájacích pomôcok.