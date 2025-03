Ako mi toaletný papier namočený v octe zmenil život a prečo by ste ho mali vyskúšať aj vy

Namočte papier do octu

Na docielenie najlepších výsledkov je dobré použiť približne 8%-ný biely ocot. Ten má dostatočnú silu na dezinfekciu aj rozpúšťanie vodného kameňa. Jednoducho nalejte ocot do menšej nádoby, do ktorej môžete papier pohodlne ponoriť. Vďaka vyššej koncentrácii kyseliny octovej zaručene odstránite aj odolnejšie škvrny.