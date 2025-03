Vypínať televízor priamo zo siete alebo len ovládačom? Podľa expertov sa takto často chybuje

Televízor sa nájde takmer v každej domácnosti. Kým niektorí ho zapínajú len sporadicky a sledujú len niekoľko vybraných programov, inde beží prakticky nepretržite celé dni. Keď však príde chvíľa, že ho chcete vypnúť, vynárajú sa otázky: Ako postupovať, aby ste zbytočne neplytvali elektrinou a neohrozili životnosť prístroja? A čo na to hovoria výrobcovia televízorov?

Vypnutie ovládačom je pohodlnejšie, ale…

Priznajme si – stlačiť gombík na diaľkovom ovládači je oveľa jednoduchšie, ako prejsť krížom cez miestnosť a hľadať fyzický vypínač na televízii. Niektorí ľudia sú však presvedčení, že ponechanie televízora v takzvanom pohotovostnom (stand-by) režime mu škodí. Iní sa zase obávajú, že keď televízor naopak vypínajú „natvrdo“ (teda úplne odpoja z elektriny) a pri opätovnom zapnutí dostane zariadenie tzv. napäťový šok. V skutočnosti sa v oboch prípadoch dajú nájsť argumenty, ktoré majú niečo do seba.

Rôzne televízory, rôzne odporúčania

Názory sa líšia aj medzi samotnými výrobcami televízorov. Ak by ste sa ich opýtali, či preferujú vypínanie tlačidlom priamo na prístroji alebo diaľkovým ovládačom, odpovede by sa líšili podľa konkrétnej značky. Napríklad zástupca spoločnosti JVC odporúča sieťový vypínač (teda priamo na televízore) používať skôr vtedy, keď televízor neplánujete zapnúť dlhšiu dobu. Firma Philips zas tvrdí, že ich staršie typy televízorov sa odporúča vypínať „úplne“, no pri novších modeloch to podľa nich nie je na kratšiu pauzu nevyhnutné.

Spotreba energie v stand-by režime

Pri každom rozhodovaní, či vypínať televízor úplne alebo ho ponechať v pohotovostnom režime, je dôležitým faktorom spotreba energie. Podľa viacerých výrobcov už pri modernejších modeloch nejde o žiadne výrazné plytvanie. Televízor si počas stand-by režimu zvyčajne vypýta menej ako 1 W za hodinu.

V reálnom účtovaní za elektrinu to znamená, že ročné náklady na pohotovostný režim moderného televízora predstavujú len niekoľko korún (či v prepočte niekoľko centov). Aj preto sa mnohí zhodujú, že napríklad pri krátkej prestávke, keď idete vyvenčiť psa a chystáte sa po návrate ďalej sledovať televízny program, je praktickejšie nechať televízor bežať v stand-by režime.

Ak však viete, že televízor nepoužijete dlhšiu dobu (napríklad plánujete niekoľkodňovú cestu), vtedy je logickejšie a energeticky výhodnejšie vypnúť ho pomocou sieťového vypínača. Niektoré moderné televízory však majú vypínač umiestnený menej nápadne, často niekde na zadnej strane, preto môže chvíľu trvať, kým ho nájdete.

Koľko diaľkových ovládačov máte doma?

Možno sa to nezdá, ale mnohí z nás majú často viac ovládačov, ako skutočne potrebujú. Netýka sa to len televízora, ale aj ďalších zariadení, ako je audio systém, set-top box alebo DVD/Blu-ray prehrávač. Zistite, či by vám nestačil univerzálny ovládač, alebo či ste si nezvyčajne nenahromadili viac starších ovládačov, ktoré už ani reálne nepoužívate.

Dôležitý krok pred vypnutím „natvrdo“

Ak sa predsa len rozhodnete vypnúť televízor úplne, teda už spomínaným sieťovým vypínačom, vždy najprv využite diaľkový ovládač a uveďte zariadenie do pohotovostného režimu. Až potom vypnite televízor úplne. Priamo a náhle zobrať prístroj o napájanie bez prechodu do stand-by módu môže totiž televízoru viac uškodiť než pomôcť.

Smart televízory vyžadujú špeciálnu pozornosť

Ďalším faktorom, ktorý by ste mali vziať do úvahy, je, či vlastníte takzvanú „smart“ (chytrú) televíziu. Mnohé moderné televízory ostávajú aktívne aj vtedy, keď sú zdanlivo vypnuté – zvyčajne to robia kvôli možným aktualizáciám systému či aplikácií, ktoré majú byť inštalované automaticky.

Ak túto televíziu chcete odpojiť úplne a istý čas ju nepoužívať, len vypnutie pomocou sieťového tlačidla často nestačí. Stále môže byť čiastočne pod prúdom, aby zachytila prípadné systémové aktualizácie. Ak chcete predísť akémukoľvek odberu elektriny, budete musieť vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky alebo použiť predlžovací kábel či zásuvku s vlastným vypínačom.

Súvisiace poznatky: Prečo je stand-by režim obľúbený

Stand-by režim je v posledných rokoch vnímaný ako prirodzená súčasť každodenného fungovania väčšiny moderných spotrebičov. Má viacero výhod – predovšetkým to, že televízor sa opätovne zapne oveľa rýchlejšie. Nemusíte čakať na dlhé nabiehanie systému, ktoré občas sprevádza najmä staršie modely s pomalším hardvérom.

Napriek tomu však staršie televízory (najmä klasické CRT alebo prvé LCD modely) môžu v stand-by móde spotrebovať viac elektriny, než by sa mohlo zdať. Pri takýchto zariadeniach sa dá v záujme šetrenia financií odporučiť ich plné vypnutie. Moderné televízory so špeciálne navrhnutými úspornými režimami dnes už podobný problém vo väčšej miere nemajú.

Odporúčanie pred odchodom na dovolenku

Ak sa chystáte na dlhšiu cestu či dovolenku, môže byť rozumné televízor vypnúť úplne, teda nenechávať ho v stand-by režime. Dôležité je však nezabudnúť, že túto akciu by ste mali urobiť až vtedy, keď je televízor v pohotovostnom stave – nikdy nie počas sledovania programu alebo v momente, keď je práve zobrazený obraz.

Ochrana pred výkyvmi napätia počas búrok

V určitých situáciách má odpojenie zariadenia z elektriny aj iný praktický význam. Najmä počas búrok sa môžu v sieti objaviť silné výkyvy napätia, ktoré môžu poškodiť nielen televízor, ale aj iné elektronické prístroje. Ak nemáte k dispozícii prepäťovú ochranu alebo špeciálnu zásuvku schopnú tento výkyv eliminovať, je často bezpečnejšie vytiahnuť prístroj zo zásuvky. To isté platí aj pri iných cenných spotrebičoch, ako sú počítače, herné konzoly či domáce kiná.

Zhrnutie a praktické tipy

Krátke prestávky

Pri bežnej krátkodobej prestávke (napríklad keď chcete na chvíľku opustiť obývačku) nechajte televízor radšej v stand-by režime. Spotreba býva minimálna a ušetríte si čas pri opätovnom zapnutí. Dlhšie obdobie nečinnosti

Ak viete, že televízor nebudete používať niekoľko dní alebo týždňov, je energeticky efektívnejšie vypnúť ho úplne pomocou sieťového vypínača alebo vypínača na predlžovacom kábli. Znížite tým zbytočnú spotrebu elektriny na absolútne minimum. Pred úplným vypnutím vždy stand-by

Vypínajte televízor až vtedy, keď je v pohotovostnom režime, aby sa predišlo možnému poškodeniu. Priamo „natvrdo“ to robiť nie je odporúčané. Smart televízory a aktualizácie

Chytré televízory ostávajú pripravené na inštaláciu aktualizácií aj vtedy, keď sú vypnuté tlačidlom na prístroji. Pokiaľ ich chcete odpojiť z prúdu úplne, je nutné vytiahnuť sieťovú šnúru zo zásuvky alebo využiť predlžovaciu šnúru so samostatným vypínačom. Bezpečnosť počas búrok

Pri búrkach a hrozbe prepätia je bezpečnejšie televízor (ale aj iné drahé elektronické zariadenia) úplne odpojiť z elektrickej siete, ak nemáte zabezpečenú prepäťovú ochranu.

Tieto odporúčania by vám mali pomôcť predĺžiť životnosť vašej televízie a zároveň ušetriť niekoľko drobných za energie. Výrobcovia sa zhodujú, že moderné televízory sú do veľkej miery navrhnuté tak, aby bežná prevádzka v stand-by režime nepredstavovala žiadnu zásadnú záťaž ani pre samotný prístroj, ani pre vašu peňaženku. Stačí len použiť zdravý rozum a nezabúdať, že dlhšie odstavenie od prúdu (napríklad počas dovolenky) by malo byť dôslednejšie, aby sa televízor vyhol zbytočnému odberu energie.