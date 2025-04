Existuje cesta, ako veľmi rýchlo zlacniť európske ceny energií. Stačí sa zamyslieť, čo máme najdrahšie na svete - VIDEO

Energetická pomoc s drahými energiami v jednotlivých krajinách Európskej únie už nie je najhorúcejšou otázkou pri cenách energií, ako tomu bolo v rokoch 2022 a 2023.

Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, Slovensko zvládlo a zvláda pomoc s drahými energiami, pristúpilo k nej razantnejšie a skoršie ako napríklad v Českej republike.

Strieľame si do vlastnej nohy

V súčasnosti by sa však už mali podľa neho krajiny zamerať na boj s drahými energiami na úrovni celej Európskej únii. Treba sa zamyslieť nad tým, ako uľaviť pri cenách energií priemyslu aj domácnostiam.

Podľa českého ekonóma sa nám minimálne jeden nástroj v boji s drahými energiami ponúka už dlhšiu dobu. Ide o emisné povolenky, ktoré má Európska únia najdrahšie na celom svete. Európska únia si pri emisných povolenkách vyslovene strieľa do vlastnej nohy.

„Ponúka sa nám pozastavenie systému emisných povoleniek. Tie európske emisné povolenky sú suverénne najdrahšie. Žiadna iná ekonomika, kde uplatňujú povolenky, nech sa to už týka Nového Zélandu, Kalifornie, Južnej Kórei, Číny, nemá zďaleka tak vysoké ceny povoleniek ako Európska únia. Samozrejme ešte existuje veľká časť krajín, kde žiadne povolenky nemajú. Takže to je niečo, s čím si EÚ strieľa do nohy,“ uviedol Kovanda. Zdražujeme si tak umelo energie, tak pre priemysel ako aj pre domácnosti.

Lacnejšie energie alebo „ozeleňovanie“?

Európska únia si musí podľa ekonóma povedať, či chceme lacnejšie energie, alebo chceme naďalej „ozeleňovať“. Ak chcem naďalej „ozeleňovať“, musíme potom počítať so stratou miliónov pracovných miest, s drahými energiami a s nízkou konkurencieschopnosťou voči tretím štátom sveta.

„Už teraz sa Európa podieľa globálne na emisií skleníkových plynov zhruba 6 až 7 percentami. To znamená čoho dosiahneme, že to zrazíme na 5 alebo na 4 % a bude to stáť obrovský balík? Vytvorí to hromadu nezamestnaných a z globálneho hľadiska si nikto ničoho nevšimne, pretože emisie budú viac menej rovnaké,“ podotkol Kovanda.

Treba si podľa neho uvedomiť, že najväčšími znečisťovateľmi na našej planéte sú Čína, India, Rusko, Spojené štáty, ázijské ekonomiky.

„Tam sa musí najmä odohrávať akýsi Green Deal. Ale čo urobil Donald Trump po nástupu do funkcie. Pred kamerami jeden z prvých jeho executive orders, proste tých prezidentských výnosov, tak bol ten, že ruším Green Deal. A politici v Európskej únii hovoria, to nejde, my nemôžeme rušiť Green Deal,“ konštatoval Kovanda.

