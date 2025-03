Odrežte a dajte do stredu záhrady. Slimákom s týmto trikom definitívne odzvoní

S príchodom jarných mesiacov sa čoraz intenzívnejšie prebúdza aj vaša záhrada, no spolu s ňou sa do pohybu dávajú aj rôzni škodcovia. Medzi tých najobávanejší patria slimáky, ktoré dokážu za krátky čas zničiť mladé výhonky alebo naznačenú úrodu. Ak si všimnete slizké stopy, ktoré sú pre nich také typické, zbystrite pozornosť. Mohlo by to znamenať, že vám po záhrade lozia nezvaní hostia. Našťastie existuje hneď niekoľko overených a pritom veľmi jednoduchých trikov, ako sa slimákov zbaviť. A to dokonca bez použitia drahých chemických prostriedkov, ktoré zaťažujú nielen peňaženku, ale aj prírodu.

Video s jednoduchým návodom na likvidáciu slimákov pomocou šikovných tipov

Prečo sú slimáky v záhrade takým problémom?

Slimáky vedia byť pre pestovateľov naozajstnou nočnou morou, pretože sa živia takmer akýmkoľvek typom rastlín a objaviť ich môžete v blízkosti nových výhonkov, sadeníc či čerstvých lístkov. Stačí, aby bola pôda dostatočne vlhká a mali k dispozícii kúsok tieňa, a už sú pripravené napáchať v záhrade poriadne škody. Keď sa do toho pustia, celkom bez rozpakov zhltnú trebárs mladú šalátovú sadenicu, z ktorej potom už nezostane takmer nič.

Slimáky milujú pivné „voňavé“ pasce

Jednou z najjednoduchších metód, ako slimáky lapíte, je pripraviť im takzvanú „pivnú pascu“. Využite hlbšiu misku či tanier a nalejte do nej pivo až takmer po okraj. Nastavte ju na mieste, kde je tienisto a chladno, ideálne v okolí vašich záhonov, aby ste zvýšili pravdepodobnosť, že sa tam slimáky budú vyskytovať. Pivo je pre ne atraktívne vďaka silnej aróme, takže ich k sebe naláka, no zároveň im pripraví rýchly koniec – utopia sa v tekutine. Možno to znie drasticky, ale ak sa s touto formou zbavovania slimákov necítite príjemne, môžete sa utešiť myšlienkou, že v čase „kúpania“ boli aspoň dostatočne omámené pivom, takže ich koniec až tak nevnímali.

Existuje aj mierumilovnejší spôsob

Ak sa vám pri predstave utopených slimákov zviera žalúdok, je tu menej násilná možnosť. Potrebujete grapefruit, z ktorého odstránite jedlú dužinu – jednoducho ho prerežete na polovicu a vydlabete. Získate tak dve vyduté polovičky, ktoré umiestnite do rôznych častí záhrady. Jednu stranu každej polovičky jemne podoprite napríklad malým kameňom alebo kúskom dreva, aby pod grapefruitom zostal priestor. Slimáky, ktoré majú rady vlhko a tmu, sa tam radi schovajú.

O chvíľu neskôr vás môže čakať pohľad na nečakané množstvo slimákov zhromaždených vo vnútri grapefruitu. Áno, je to trochu nechutný pohľad, ale aspoň ich nemusíte prácne zbierať po jednom zo záhonu. Keď ich uvidíte „nasťahovaných“ v grepových polovičkách, stačí ich vziať a odniesť z vašej záhrady preč – napríklad do lesa či na voľnú lúku. Tu je však dôležitá jedna zásada: slimáky majú prekvapivo dobrý orientačný zmysel a dokážu sa vrátiť tam, kde sa im predtým darilo. Preto sa odporúča zaniesť ich aspoň 400 metrov od domova, aby už nenašli cestu späť.

Dobre si premyslite, kde slimákom necháte pasce

Nezáleží na tom, či vsadíte na pivo alebo grapefruit, najlepšie je vybrať im miesto v záhrade, kde máte pocit, že sa najčastejšie skrývajú. Vlhkosť, tieň a mierne prítmie – presne to sú faktory, ktoré slimáky obľubujú. Ak sa teda snažíte ochrániť napríklad rozvíjajúce sa bylinky či mladé priesady zeleniny, umiestnite pasce práve do ich tesnej blízkosti. Týmto spôsobom dokážete pravidelne redukovať počet slimákov, kým vám úplne nezničia úrodu.

Prečo si vybrať ekologické riešenia

Mnoho ľudí volí hneď od začiatku chemické prípravky, ktoré dokážu slimáky rýchlo zlikvidovať. Avšak treba brať do úvahy aj dopad na celkový ekosystém vašej záhrady. Chemické prostriedky často neohrozujú len škodcov, ale môžu mať negatívny vplyv aj na užitočný hmyz alebo na kvalitu pôdy. Keďže grep a pivo sú jednoduché, lacné a prírode blízke možnosti, stojí za to ich aspoň vyskúšať. Navyše sú tieto metódy priateľské k iným živočíchom a umožňujú vám kontrolovať počet slimákov bez rizika kontaminácie prostredia.

Zhrnutie:

Slimáky predstavujú pre záhradkárov vážnu hrozbu, pretože ničia široké spektrum rastlín.

Prvou možnosťou je postaviť pivnú pascu. Stačí naliať pivo do misky a umiestniť ju do chladného, tienistého kúta záhrady. Slimáky vôňa piva priláka a v tekutine sa utopia.

Druhým spôsobom je vytvoriť „úkryt“ z odrezaných polovičiek grapefruitu, kde sa slimáky schovajú. Potom ich môžete preniesť do lesa alebo na lúku, no rozhodne aspoň 400 metrov od vášho pozemku, aby sa nevrátili.

Obe metódy sú neporovnateľne lacnejšie a šetrnejšie k prírode v porovnaní s chemickými prostriedkami.

Dôležité je slimákom vybrať miesto podľa ich preferencií: vlhké a tmavé prostredie bez priameho slnka.

Ak teda potrebujete urobiť poriadok vo svojej záhrade, siahnite po grapefruite alebo pive a doprajte si tak pokoj od nevítaných votrelcov. Tieto jednoduché rady vám môžu pomôcť efektívne ochrániť vaše rastliny, pričom využijete techniky, ktoré sú šetrné k prírode aj k vašej peňaženke. Nech je vaša záhrada počas celého leta plná len tých milých a užitočných tvorov a nech sa vám darí pestovať všetko, čo si zaumienite.