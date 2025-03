Historická choroba opäť na vzostupe: Prečo sa vracia a kto by mal spozornieť?

Choroba, ktorá sa kedysi považovala za zabudnutú súčasť dejín, sa znovu pripomína v modernej spoločnosti. Hoci pri slove „skorbut“ mnohým napadne doba dávnych zaoceánskych plavieb, tento nepríjemný neduh, spôsobený dlhodobým nedostatkom vitamínu C, dnes opäť rezonuje medzi zdravotníkmi. Najnovšie prípady sa pritom neviažu výlučne na rozvojové krajiny, ale objavujú sa aj tam, kde by sme ich možno vôbec nečakali. Nasledujúci text poskytne hlbší vhľad do toho, ako skorbut „povstal z prachu dejín“, koho dokáže zasiahnuť a prečo by sme na dostatok „céčka“ nemali zabúdať ani v 21. storočí.

Novodobá hrozba so starobylým menom

Ešte donedávna bolo bežné presvedčenie, že skorbut patrí do minulosti. Mnohí odborníci i laici sa domnievali, že ide o problém, ktorý zmizol spolu s vylepšením stravovacích návykov a dostupnosťou čerstvých potravín. V roku 2024 však lekári zaznamenali prípady, ktoré znovu poukázali na to, že tento „historický“ syndróm nie je úplne zažehnaný. Pôvodné príčiny, ako nedostatok čerstvého ovocia a zeleniny, sa síce v modernej dobe často líšia, no výsledok ostáva rovnaký – ak telu chýba vitamín C dlhodobo, dokáže to spustiť reťaz vážnych zdravotných problémov.

Príbeh zo stredoveku: keď boli citrusy luxusom

Historické záznamy dokazujú, že skorbut bol postrachom najmä pre posádky stredovekých a ranonovovekých lodí. Námorníci v 15. a 16. storočí často nemali k dispozícii takmer žiadne čerstvé ovocie a zeleninu, preto sa stravovali len trvanlivými potravinami, ako sušené mäso či sucháre. Vitamín C sa tak v ich jedálničku prakticky nevyskytoval. Niet divu, že už po niekoľkých týždňoch na mori prepukali epidémie spojené so skorbutom. Lekári síce tušili, že ochorenie súvisí s dlhodobým pobytom na lodi a obmedzenou stravou, no liečba v tom čase len tápala v temnote. Prevratný objav priniesol až škótsky lekár James Lind v 18. storočí, ktorý si všimol pozitívny vplyv citrusov a dokonca aj octu na liečbu. Aj keď Lind uverejnil svoje zistenia už v roku 1747, trvalo istý čas, kým sa na lodiach vyvinuli nové, účinnejšie opatrenia.

Ako rozpoznať skorbut: nenápadné varovné príznaky

Najväčšou hrozbou skorbutu je to, že na začiatku môže pripomínať únavu či vyčerpanie, ktoré si človek pokojne spojí so stresom alebo nedostatkom spánku. Postupom času sa však pridávajú ďalšie symptómy. Typické sú:

Krvácanie ďasien a ich zvýšená citlivosť

Bolesti kĺbov, svalov a celková slabosť

Hojenie rán sa výrazne spomaľuje

Vypadávanie zubov

Vznik modrín a škvrnitých krvácaní na koži

Možná anémia

Človek neraz odhalí príčinu až vo chvíli, keď sa zhoršené zdravie nedá prehliadnuť. Aj z tohto dôvodu odborníci nabádajú, aby sme pri nevysvetliteľnej únave a problémoch s ďasnami zbystrili pozornosť a preverili si, či nám nechýba vitamín C.

Moderné prípady: upozornenie z Austrálie

Hoci by sa mohlo zdať, že skorbut sa vyskytuje len v regiónoch poznačených chudobou, realita ukazuje iný obraz. V austrálskom Perthe sa totiž potvrdil prípad pacienta, ktorý podľa lekárskych zistení trpel skorbutom jednoducho preto, že si nemohol dovoliť pestrú a plnohodnotnú stravu. Vysoké životné náklady v meste ho postupne prinútili šetriť na potravinách, až sa jeho jedálny lístok scvrkol na minimum jedál. Nedostatok čerstvého ovocia a zeleniny bol taký výrazný, že sa uňho rozvinula klasická forma skorbutu. Lokálni lekári pritom zdôraznili, že podobné prípady sa môžu množiť aj v ďalších mestách, kde ceny neustále stúpajú.

Prečo nás to ohrozuje v 21. storočí?

Pojem „skorbut“ môže znieť archaicky, no odborníci varujú, že akékoľvek podcenenie stravy môže v konečnom dôsledku naštartovať zdravotné problémy podobné tým z dávnych čias. Podľa slov Dr. Andrewa Dermawana zo Sir Charles Gairdner Hospital v Perthe je kľúčové pamätať na to, že vitamín C je jednou z nevyhnutných súčastí výživy. Keď ľudia podľahnú lacným, priemyselne spracovaným potravinám bez dostatočného obsahu vitamínov, otvárajú dvere skorbutu. A to platí nielen v chudobných častiach sveta, ale aj v tých, kde by sme podobnú hrozbu nečakali.

Kto je vystavený najväčšiemu riziku?

Skorbut, podobne ako iné deficity výživy, nie je vyberavý, no isté skupiny ľudí sa musia mať obzvlášť na pozore. Patria medzi ne:

Seniori – vysoký vek ide často ruka v ruke so zmenou jedálnička, zhoršeným trávením a menším apetítom. Ľudia s obmedzeným prísunom potravy – môže to byť z finančných dôvodov, no aj z dôvodu diétneho režimu či nedostatočnej informovanosti. Pacienti so závažnými chorobami – napríklad pri onkologických či chronických obličkových ochoreniach môže byť vstrebávanie a spracovanie vitamínov narušené. Osoby s poruchami príjmu potravy – anorexia či bulímia výrazne zužujú jedálniček a spôsobujú kritický nedostatok živín. Vegáni a vegetariáni bez vyváženého jedálnička – ak sa pri rastlinnej strave nevhodne vyskladá jedálny lístok, chýba nielen vitamín C, ale aj ďalšie kľúčové látky.

Ako na prevenciu: kľúč je vo vyváženom stravovaní

Prevencia pred skorbutom stojí na jednoduchej zásade – dopriať telu dostatok vitamínu C. Zvyčajný odporúčaný denný príjem pre dospelého človeka sa pohybuje približne od 60 do 90 mg denne (hoci sa v rôznych krajinách tieto hodnoty môžu mierne líšiť). Pri strese, chorobách alebo v tehotenstve môže byť potreba ešte o niečo vyššia. Čerstvé ovocie a zelenina by preto mali patriť medzi základné zložky dňa. Citrusové plody, jahody, kivi, paprika, brokolica či karfiol – to všetko sú nenahraditeľné zdroje vitamínu C, ktoré sa vedia postarať o správnu funkciu imunity aj predchádzanie skorbutu.

Ďalším dôležitým krokom je obmedziť konzumáciu vysoko spracovaných potravín s minimom výživných látok a vysokým obsahom cukru alebo soli. Nie každý má pritom možnosť jesť čerstvé potraviny vo veľkom objeme, no aj tie najmenšie zmeny môžu mať význam. Ak si napríklad nemôžete dovoliť veľký nákup ovocia na každý deň, zvážte cenovo dostupnejšie možnosti (sezónne plodiny alebo mrazená zelenina) alebo sa poraďte s výživovým poradcom, ako do jedálnička efektívnejšie zaradiť zdroje vitamínov.

Rozpoznajte skorbut, kým je čas

Ak ste na pochybách, či váš organizmus netrpí deficitom vitamínu C, sledujte signály tela. Zhoršené hojenie rán, vyššia únava či častejšie prechladnutia môžu nenápadne naznačovať, že niečo nie je v poriadku. Najmarkantnejším spúšťačom obáv však bývajú problémy s ďasnami – ak začínajú krvácať pri čistení zubov alebo aj pri drobnom dotyku, je vhodné vyhľadať lekára. Ten vám môže odporučiť krvné testy či doplnenie vitamínu C v podobe výživových doplnkov.

Staré hrozby v novom šate

Príbeh skorbutu nám ukazuje, že dejiny sa môžu do istej miery opakovať – najprv ohrozoval stredovekých moreplavcov, neskôr sa vyskytoval najmä u populácií s obmedzeným prístupom k čerstvým potravinám. Teraz prichádzajú prípady, ktoré odkrývajú novú dimenziu: vysoké náklady na živobytie, stres a nezdravý životný štýl môžu ľahko znížiť kvalitu stravovania, čo otvára cestu starým strašiakom. Prehĺbenie finančnej tiesne spôsobuje, že sa ľudia utiekajú k jednoduchým (ale často výživovo chudobným) jedlám a na „céčko“ sa pritom zabudne.

Zanedbanie prísunu vitamínu C síce nemusí vyústiť do akútneho ohrozenia ihneď, no pri dlhodobom deficite sa zvyšuje riziko, že skorbut „udrie“ o to silnejšie. Platí, že lepšie je predchádzať, než liečiť. Ak si udržiavame vyvážený jedálniček, obsahujúci pestrú paletu živín, ochránime sa nielen pred touto „návratovou“ chorobou, ale zároveň posilníme aj celkovú obranyschopnosť tela.

Záverečná myšlienka: Nepodceňujte varovania minulosti

Skorbut sa vo verejnom povedomí dlho spájal so životom na lodiach a s extrémne obmedzenou stravou. Avšak príbehy z modernej doby, napríklad spomínaný prípad z austrálskeho Perthu, názorne ukazujú, že ignorovať príjem vitamínu C sa nám môže kruto vypomstiť. Čoraz vyššie nároky na financie, uponáhľaný spôsob života a nevhodné návyky v jedle sú reálnymi faktormi, ktoré zvyšujú riziko skorbutu aj pre súčasnú generáciu.

Hoci je pravdepodobnosť vypuknutia rozsiahlych epidémií v dnešnom svete nižšia než v minulosti, individuálne prípady (neraz odhalené až v ťažšom štádiu) sú varovným signálom, že niektoré hrozby nezmizli. Či už ste senior, človek s finančnými ťažkosťami alebo jednoducho niekto, kto občas podcení vyváženosť stravovania, je múdre dávať si na príjem vitamínov pozor. Vitamín C je jednou z hlavných opôr nášho organizmu, a preto sa vypláca dbať na pestrý a kvalitný jedálniček. Je to najistejšia cesta, ako nedovoliť, aby sa jedna z najstarších známych nedostatočných chorôb znovu udomácnila v modernej dobe.