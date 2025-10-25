Energopomoc sa blíži. Štát čoskoro vysvetlí, kto má nárok a ako ju ľudia dostanú

Na adresnej energopomoci sa intenzívne pracuje. Ministerstvo hospodárstva SR to odkazuje všetkým „krikľúňom“, ktorí sa nevedia dočkať vládneho nariadenia, ktoré má priniesť konkrétnosti o budúcoročnej adresnej energopomoci.
„Ministerstvo hospodárstva SR spolu so všetkými príslušnými inštitúciami a dodávateľmi energií intenzívne spolupracuje na zabezpečení systému pre poskytovanie adresnej energopomoci. Rezort dlhodobo upozorňuje, že ide o proces prepojovania relevantných registrov a následného vytvárania potrebných legislatívnych krokov, ktoré majú zefektívniť celý systém tak, aby boli odbremenené jednotlivé domácnosti od zdĺhavých žiadostí a návštevy úradov,“ uviedla pre SITA hovorkyňa ministerky hospodárstva Mária Pavlusík.
Rezort pripravuje stretnutie s médiami
Medzi prvými, ktorí sa dozvedia podrobnosti o adresnej energopomoci, by mali byť novinári. „Ministerstvo v najbližších dňoch pripravuje stretnutie s médiami, na ktorom poskytneme informácie o aktuálnom stave, už zrealizovaných opatreniach, ale aj o ďalšom postupe,“ konštatovala Pavlusík.
ÚRSO aj napriek sľubovanej energopomoci už schvaľuje ceny energií na budúci rok
V súčasnosti sa čaká na vládne nariadenie, ktoré by malo dať odpovede na viacero otázok – kto bude mať na adresnú energopomoc nárok či ako bude konkrétne vyzerať energopomoc. Nateraz je iba známe, že v budúcom roku sa na adresnú energopomoc vyčerpá 420 mil. až 435 mil. eur a dostane sa k nej asi 90 % slovenských domácností.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala po prijatí zákona o energopomoci v parlamente, že nariadenie schváli vládny kabinet čoskoro.
Parlament schválil zákon o energopomoci
Národná rada SR prvý októbrový deň definitívne schválila zákon o adresnej energopomoci. V budúcom roku sa bude vláda riadiť týmto zákonom pri rozdeľovaní energopomoci, teda aj pri vypracovaní vládneho nariadenia. V parlamente definitívne schválený zákon o adresnej energopomoci má však skôr technický charakter.
Liberáli sa už nemôžu dočkať detailov o energopomoci, Saková necháva dodávateľov v napätí - VIDEO
„Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Cieľom je zjednodušiť poskytovanie pomoci
Zákon teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.
Dobrá správa pre domácnosti, vláda má pokryté takmer celé náklady na energopomoc
Vláda má už podľa premiéra Roberta Fica takmer stopercentne vykrytú budúcoročnú energopomoc pre domácnosti. Ako uviedol pred zhruba dvoma týždňami na pracovnom sneme strany Smer-SD, vláda už našla projekty za 380 miliónov eur, ktoré sa dodatočne preplatia z nevyužitých eurofondov, a štátne peniaze určené na tieto projekty pôjdu na energopomoc.
Operácia s eurofondmi
Takouto operáciou, ktorá je podľa premiéra zložitejšia ako vylodenie v Normandii, chce vláda nepriamo využiť nevyužité eurofondy na energopomoc. „Všetci sú napnutí, že ako dopadne energopomoc. No, normálne. Domácnosti dostanú peniaze. 420 miliónov eur potrebujeme na energopomoc. Momentálne máme vyzbieraných asi 380 miliónov, ešte potrebujeme 40 miliónov, hovorím teraz o európskych projektoch,“ povedal Fico.
Operácia náročnejšia, ako vylodenie v Normandii pokračuje. Energopomoc sa zaplatí eurofondami okľukou
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.