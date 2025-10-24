JESS potvrdila zámer postaviť veterné elektrárne pri Hlohovci, so zástupcami obcí chce viesť otvorený dialóg

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) ihneď po zverejnení zámerov o pripravovaných akceleračných zónach pre veterné parky rozoslala dotknutým obciam listy s informáciou o zaradení častí ich územia do takejto zóny.
O ďalších krokoch chce so zástupcami obcí naďalej komunikovať. Spoločnosť zároveň navrhla pracovné stretnutia, na ktorých chce starostom detailne predstaviť zámer. „Naším cieľom je otvorený a transparentný dialóg, ktorý bude pokračovať počas celého povoľovacieho procesu,“ uviedla pre SITA Marta Pavliková z JESS.
Zámer sa nachádza v prípravnej fáze
Po zverejnení informácie o navrhovanej činnosti, ktorou má byť výstavba veľkého veterného parku v okresoch Hlohovec, Nitra a čiastočne aj Galanta, sa viacerí starostovia dotknutých obcí vyjadrili, že nemajú k zámeru takmer žiadne informácie. Veterný park by tu mal mať až 69 samostatných veterných elektrární a dotknúť by sa mal viac ako dvoch desiatok obcí.
Celý zámer sa podľa JESS zatiaľ nachádza len v prípravnej fáze, ktorej hlavnou časťou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie tak, ako si to vyžaduje zákon. „V tejto fáze teda nejde o realizáciu, ale o zhromažďovanie odborných podkladov a pripomienok verejnosti a dotknutých subjektov. Cieľom nie je schváliť alebo zamietnuť projekt, ale objektívne vyhodnotiť možné riziká a prínosy, a zároveň umožniť verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu. Samozrejme, dialóg s obcami je kľúčovou súčasťou tohto procesu,“ zdôraznila Marta Pavliková.
Ak by sa v rámci verejnej diskusie a odborných posúdení ukázala potreba upraviť rozsah projektu alebo vylúčiť určité časti územia, navrhovateľ je podľa nej pripravený tieto podnety zohľadniť.
Taraba zatiaľ nevydal žiadne súhlasné stanovisko
Ministerstvo životného prostredia SR len pred pár dňami spustilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre dve akceleračné zóny veterných parkov. Jedna zóna pre nových investorov má byť na východe Slovenska pri Michalovciach a druhá na západnom Slovensku pri Hlohovci. Obidve lokality vybrala Jadrová energetická spoločnosť Slovenska.
Envirorezort za ministra Tomáša Tarabu do dnešného dňa nevydal žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA, ktoré by umožnilo výstavbu akéhokoľvek veterného parku na Slovensku. Navyše, šéf envirorezortu presadil novú legislatívu, vďaka ktorej získa štát silnejšiu kontrolu nad výstavbou veterných parkov.