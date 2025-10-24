Orbán hľadá spôsoby, ako obísť americké sankcie voči ruským energetickým firmám

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vláda pracuje na spôsoboch, ako obísť americké sankcie voči ruským energetickým spoločnostiam. Spojené štáty v stredu uvalili sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy Rosnefť a Lukoil.
„Každý, kto chce zníženie cien energií, musí brániť právo Maďarska nakupovať ropu a plyn z Ruska alebo za rovnakú cenu ako Rusko, alebo lacnejšie,“ povedal Orbán vo svojom týždennom rozhlasovom rozhovore.
Najnovšie americké sankcie zmrazujú všetky aktíva spoločností Rosnefť a Lukoil v USA
Vláda Viktora Orbána v roku 2013 zaviedla cenový strop energií pre domácnosti s cieľom udržať ceny na uzde. „Tento boj ešte neskončil. Voči určitým ruským ropným spoločnostiam skutočne existujú sankcie. Pracujeme na spôsoboch, ako tieto sankcie obísť,“ dodal maďarský líder.
EÚ vo štvrtok zaviedla aj nové obmedzenia pre ruský ropný a plynárenský sektor v rámci 19. balíka sankcií bloku od invázie Kremľa v roku 2022. Orbán, ktorý opakovane kritizoval sankcie EÚ voči Rusku, zabezpečil pre Maďarsko výnimku pre dodávky ropy cez ropovody.