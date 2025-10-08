Operácia náročnejšia, ako vylodenie v Normandii pokračuje. Energopomoc sa zaplatí eurofondami okľukou

Ministerka hospodárstva Denisa Saková po stredajšom rokovaní vlády potvrdila už dávnejšie známu vec, že pripravovaná budúcoročná adresná energopomoc pre slovenské domácnosti nemôže byť priamo hradená z nevyužitých eurofondov.
Po rokovaniach s najvyššími bruselskými úradníkmi ministerka spresnila, že s plánovanou energopomocou v objeme 435 miliónov eur nám nakoniec pomôže Európska únia, ale až po vykonaní operácie, ktorú premiér Robert Fico označil za náročnejšiu, ako vylodenie v Normandii počas 2. svetovej vojny.
Náhradné riešenie
„To, že energopomoc asi nebude možné priamo financovať z eurofondov vieme už niekoľko týždňov, a aj sme to komunikovali. Štyri alebo dokonca päť týždňov už pripravujeme náhradné riešenie. Hľadáme projekty, ktoré sú momentálne financované zo štátneho rozpočtu. Tie projekty by následne boli financované z neminutých eurofondov, a tak sa nám v štátnom rozpočte uvoľnia prostriedky na energopomoc. Nie je to pre mňa nová téma,“ povedala Saková.
Poslanci definitívne schválili adresnú energopomoc, stále je však zahalená rúškom tajomstva
V hre je podľa ministerky niekoľko projektov realizovaných na Slovensku zo štátnych peňazí. Podrobnosti však nateraz neprezradila. „Je v hre viacero projektov, ktoré by sme mohli prefinancovať z neminutých eurofondov. Nebudem hovoriť o konkrétnych projektoch. Samozrejme rokujeme s Európskou komisiou, o ktoré projekty sa bude jednať. Verifikovať si to budeme s Európskou komisiou,“ konštatovala Saková.
List od Ursuly von der Leyenovej
Ministerka potvrdila, že ešte v lete dostal slovenský premiér list od predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, v ktorom mu napísala, že si vie predstaviť, že energopomoc bude odfinancovaná z eurofondov. Následne o tom informoval aj samotný premiér Robert Fico.
Minister Kaliňák vysvetlil kritizovaný "prílepok" k zákonu o energopomoci. Ľudia mohli údajne prísť o peniaze
„Ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov. Je to náročná operácia, horšia ako bolo vylodenie počas druhej svetovej vojny. Musíme špekulovať, dávať dohromady, ale myslím si, že to logisticky je už pripravené tak, aby sme to vedeli ľuďom dať na stôl,“ povedal vtedy Fico.
V súčasnosti sa hlavne čaká na vládne nariadenie, ktoré by malo dať odpovede na viacero otázok. Kto bude mať na adresnú energopomoc nárok, či ako bude konkrétne vyzerať energopomoc. Nateraz je iba známe, že v budúcom roku sa na adresnú energopomoc vyčerpá zhruba 435 mil. eur a dostane sa k nej asi 90 % slovenských domácností.
Zákon o adresnej energopomoci
Národná rada SR prvý októbrový deň definitívne schválila zákon o adresnej energopomoci. V budúcom roku sa bude vláda riadiť týmto zákonom pri rozdeľovaní energopomoci, teda aj pri vypracovaní vládneho nariadenia. V parlamente definitívne schválený zákon o adresnej energopomoci má však skôr technický charakter.
„Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Na energopomoc pôjdu stámilióny eur. Fico hovorí o náročnejšej operácii, než bolo vylodenie počas II. svetovej vojny - VIDEO
Zákon teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.