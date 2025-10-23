Liberáli sa už nemôžu dočkať detailov o energopomoci, Saková necháva dodávateľov v napätí - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa už nevie dočkať konkrétnosti k adresnej energopomoci. Liberáli upozorňujú ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, že do Vianoc zostávajú už len dva mesiace a vláda stále neschválila nariadenie, ktoré má odkryť detaily adresnej energopomoci na budúci rok.
„Vláda zasadala už dvakrát od schválenia zákona o energopomoci v parlamente, a stále nič. Dodávatelia hovoria, že potrebujú polroka na nastavenie systému. Máme dva mesiace. Prečo ich ministerka Saková necháva v napätí?,“ pýta sa bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a súčasný poslanec za SaS Karol Galek.
Bude energopomoc adresná?
Liberáli sú presvedčení, že adresná energopomoc nakoniec ani adresnou nebude. Podľa Galeka, na ňu aj v budúcom roku minieme stovky miliónov eur a podporíme aj oligarchov, ktorí si vykurujú svoje bazény. „Energopomoc bude aj v budúcom roku iba plošná. Na plošnej energopomoci za tri roky tejto vlády minieme 2,4 mld. eur,“ konštatoval Galek.
Dobrá správa pre domácnosti, vláda má pokryté takmer celé náklady na energopomoc
Je pravdou, že v súčasnosti sa čaká na vládne nariadenie, ktoré by malo dať odpovede na viacero otázok. Kto bude mať na adresnú energopomoc nárok, či ako bude konkrétne vyzerať energopomoc.
Nateraz je iba známe, že v budúcom roku sa na adresnú energopomoc vyčerpá 420 až 435 mil. eur a dostane sa k nej asi 90 % slovenských domácností. Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala po prijatí zákona o energopomoci v parlamente, že nariadenie schváli vládny kabinet čoskoro.
Zákon je definitívne schválený
Národná rada SR prvý októbrový deň definitívne schválila zákon o adresnej energopomoci. V budúcom roku sa bude vláda riadiť týmto zákonom pri rozdeľovaní energopomoci, teda aj pri vypracovaní vládneho nariadenia. V parlamente definitívne schválený zákon o adresnej energopomoci má však skôr technický charakter.
Operácia náročnejšia, ako vylodenie v Normandii pokračuje. Energopomoc sa zaplatí eurofondami okľukou
„Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Zákon teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.
Zložitá operácia
Vláda má už podľa premiéra Roberta Fica takmer stopercentne vykrytú budúcoročnú energopomoc pre domácnosti. Ako uviedol pre zhruba dvoma týždňami na pracovnom sneme strany Smer-SSD premiér Robert Fico, vláda už našla projekty za 380 miliónov eur, ktoré sa dodatočne preplatia z nevyužitých eurofondov a štátne peniaze určené na tieto projekty pôjdu na energopomoc. Takouto operáciou, ktorá je podľa premiéra zložitejšia ako vylodenie v Normandii, chce vláda nepriamo využiť nevyužité eurofondy na energopomoc.
Poslanci definitívne schválili adresnú energopomoc, stále je však zahalená rúškom tajomstva
„Všetci sú napnutí, že ako dopadne energopomoc. No, normálne. Domácnosti dostanú peniaze. 420 miliónov eur potrebujeme na energopomoc. Momentálne máme vyzbieraných asi 380 miliónov, ešte potrebujeme 40 miliónov, hovorím teraz o európskych projektoch,“ povedal Fico.
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.