Dobrá správa pre domácnosti, vláda má pokryté takmer celé náklady na energopomoc

Vláda má už takmer stopercentne vykrytú budúcoročnú energopomoc pre domácnosti. Ako uviedol na pracovnom sneme strany Smer-SSD premiér Robert Fico, vláda už našla projekty za 380 miliónov eur, ktoré sa dodatočne preplatia z nevyužitých eurofondov a štátne peniaze určené na tieto projekty pôjdu na energopomoc. Takouto operáciou, ktorá je podľa premiéra zložitejšia ako vylodenie v Normandii, chce vláda nepriamo využiť nevyužité eurofondy na energopomoc.
Domácnosti peniaze dostanú
„Všetci sú napnutí, že ako dopadne energopomoc. No, normálne. Domácnosti dostanú peniaze. 420 miliónov eur potrebujeme na energopomoc. Momentálne máme vyzbieraných asi 380 miliónov, ešte potrebujeme 40 miliónov, hovorím teraz o európskych projektoch,“ povedal Fico.
Fico na sneme odmietol tvrdenia, že jeho vláda akosi „narazila“ na Európsku úniu, ktorá priamo energopomoc nechce preplatiť z nevyužitých eurofondov. „Bude to z európskych peňazí, len to na projektoch zbierame doma, ale stále sú to európske peniaze. Samozrejme, že hľadá sa všetko na svete, len aby bolo povedané, že energopomoc nebude doručená. Energopomoc bude doručená!,“ zdôraznil Fico.
Pomoc nepríde priamo z eurofondov
Ministerka hospodárstva Denisa Saková po stredajšom rokovaní vlády potvrdila už dávnejšie známu vec, že pripravovaná budúcoročná adresná energopomoc pre slovenské domácnosti nemôže byť priamo hradená z nevyužitých eurofondov.
Po rokovaniach s najvyššími bruselskými úradníkmi ministerka spresnila, že s plánovanou energopomocou nám nakoniec pomôže Európska únia, ale až po vykonaní operácie, ktorú premiér Robert Fico označil za náročnejšiu ako vylodenie v Normandii počas 2. svetovej vojny.
„To, že energopomoc asi nebude možné priamo financovať z eurofondov vieme už niekoľko týždňov, a aj sme to komunikovali. Štyri alebo dokonca päť týždňov už pripravujeme náhradné riešenie. Hľadáme projekty, ktoré sú momentálne financované zo štátneho rozpočtu. Tie projekty by následne boli financované z neminutých eurofondov, a tak sa nám v štátnom rozpočte uvoľnia prostriedky na energopomoc,“ povedala Saková.
Konkrétne projekty zatiaľ neprezradila
V hre je podľa ministerky niekoľko projektov realizovaných na Slovensku zo štátnych peňazí. Podrobnosti však nateraz neprezradila. „Je v hre viacero projektov, ktoré by sme mohli prefinancovať z neminutých eurofondov. Nebudem hovoriť o konkrétnych projektoch. Samozrejme rokujeme s Európskou komisiou, o ktoré projekty sa bude jednať. Verifikovať si to budeme s Európskou komisiou,“ konštatovala Saková.
Ministerka potvrdila, že ešte v lete dostal slovenský premiér list od predsedníčky Európskej komisieUrsuly von der Leyenovej, v ktorom mu napísala, že si vie predstaviť, že energopomoc bude odfinancovaná z eurofondov. Následne o tom informoval aj samotný premiér Robert Fico.
V súčasnosti sa hlavne čaká na vládne nariadenie, ktoré by malo dať odpovede na viacero otázok. Kto bude mať na adresnú energopomoc nárok, či ako bude konkrétne vyzerať energopomoc. Nateraz je iba známe, že v budúcom roku sa na adresnú energopomoc vyčerpá 420 až 435 mil. eur a dostane sa k nej asi 90 % slovenských domácností.
Parlament už zákon schválil
Národná rada SR prvý októbrový deň definitívne schválila zákon o adresnej energopomoci. V budúcom roku sa bude vláda riadiť týmto zákonom pri rozdeľovaní energopomoci, teda aj pri vypracovaní vládneho nariadenia. V parlamente definitívne schválený zákon o adresnej energopomoci má však skôr technický charakter.
„Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Zmiernenie rastu cien pre domácnosti
Zákon teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.