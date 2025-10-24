Majitelia najväčšej španielskej jadrovej elektrárne Almaraz žiadajú o predĺženie jej životnosti

Španielske úrady dostali od najväčšej jadrovej elektrárne v krajine žiadosť o predĺženie jej prevádzky po plánovanom odstavení v roku 2028. Žiadosť prichádza po celoštátnom výpadku dodávok elektriny v apríli, ktorý oživil diskusiu o rozhodnutí Španielska uzavrieť všetky svoje jadrové reaktory do roku 2035.
Španielske energetické firmy Endesa, Iberdrola a Naturgy zaslali ministerstvu ekologickej transformácie list, v ktorom vyhlásili svoju pripravenosť predĺžiť termín uzavretia jadrovej elektrárne Almaraz, uviedol zdroj z ministerstva pre agentúru AFP. Elektráreň v západnom Španielsku prispieva približne siedmimi percentami k celkovej výrobe elektriny v Španielsku.
Vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza výrazne stavila na obnoviteľné zdroje energie, čo podľa neho viedlo k 50-percentnému poklesu cien elektriny od jeho nástupu do úradu v roku 2018. Španielsko má v úmysle do roku 2030 zvýšiť podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na 81 percent z približne 50 percent, a to vďaka slnečným pláňam, veterným svahom a rýchlo tečúcim riekam.
Kritici varujú, že obnoviteľná energia môže byť nepredvídateľná a menej spoľahlivá a tvrdia, že jadrová energia môže poskytnúť stabilnú zálohu. Vládny zdroj uviedol, že akékoľvek rozhodnutie o predĺžení životnosti elektrárne Almaraz si bude vyžadovať dodržiavanie bezpečnostných noriem a žiadne dodatočné náklady pre spotrebiteľov.
Tri energetické spoločnosti, ktoré vlastnia elektráreň Almaraz, sa agentúre AFP bezprostredne nevyjadrili.
Španielsko má v súčasnosti päť jadrových elektrární, čo je pokles oproti ôsmim v 80. rokoch 20. storočia. Zvyšné elektrárne, pozostávajúce zo siedmich reaktorov, tvoria 19 percent španielskej elektrickej energie, čo je pokles z 38 percent pred štyrmi desaťročiami.