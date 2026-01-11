Ceny pohonných látok sa na začiatku roka nemenia. Aký vývoj môžu čakať motoristi?

Ceny pohonných látok na Slovensku vstúpili do roka 2026 v pokojnom režime a po niekoľkých týždňoch poklesov sa stabilizovali na úrovniach, ktoré sú citeľne priaznivejšie než pred rokom. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa ceny benzínu aj nafty v prvom januárovom týždni prakticky nemenili, pričom ich medzitýždňové pohyby boli len symbolické a hlboko pod dlhodobým priemerom.
Benzín a nafta sa držia na stabilných úrovniach
Motoristi tak tankovali približne o sedem percent lacnejšie ako v rovnakom období minulého roka, čo znižuje náklady domácností aj firiem a tlmí tlak na infláciu.
Základný benzín Natural 95 sa predával v priemere za 1,45 eura za liter a cena bežnej motorovej nafty sa držala tesne nad hranicou 1,40 eura. Prémiové palivá zdraželi len nepatrne a ich ceny sa pohybovali okolo 1,65 eura pri benzínoch a 1,60 eura pri nafte.
Takmer nulové zmeny potvrdzujú, že trh s pohonnými látkami sa na prelome rokov nachádzal v rovnováhe a krátkodobé cenové výkyvy neboli výrazné. Analytik 365.bankTomáš Boháček v tejto súvislosti upozorňuje, že ide o priaznivý signál pre ekonomiku. „Ceny pohonných látok vstúpili do nového roka stabilizované a medziročne citeľne nižšie, približne o 7 %. Benzín sa drží okolo 1,45 eura a nafta pri 1,40 eura za liter,“ povedal pre SITA Boháček s tým, že v najbližších týždňoch neočakáva výraznejšie zdražovanie.
Geopolitika a ropa, trh reagoval len mierne
Pokojná situácia nepanovala len pri tradičných palivách. Ceny plynných palív dokonca medzitýždňovo klesali, najvýraznejšie pri LNG, ktorý zlacnel takmer o desať centov za kilogram. Lacnejšie boli aj CNG a LPG, hoci ich pokles bol miernejší.
V medziročnom porovnaní sa ako jediný zdražujúci segment ukázal CNG, zatiaľ čo LPG, LNG aj bioLNG sa predávali výrazne lacnejšie než pred rokom. Stabilné zostali aj ceny vodíka a elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov, čo naznačuje, že ani v alternatívnych formách mobility zatiaľ nedochádza k novým cenovým šokom.
Vývoj cien pohonných látok úzko súvisí so situáciou na globálnom trhu s ropou, kde sa v posledných dňoch objavili geopolitické napätia spojené s Venezuelou. Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík však upozorňuje, že ide skôr o politický než fundamentálny faktor.
Napriek tomu, že Venezuela disponuje jednými z najväčších zásob ropy na svete, jej reálny vplyv na globálnu ponuku je dnes obmedzený pre dlhodobé sankcie, podinvestovanosť a technologický úpadok. Aj preto bola reakcia cien ropy na eskaláciu napätia medzi USA a Venezuelou len minimálna a ropa sa po krátkom výpredaji vrátila nad hranicu 60 dolárov za barel. Trh vyhodnotil situáciu ako udalosť bez okamžitého dosahu na rovnováhu ponuky a dopytu.
Riziko presýtenia trhu
Dôležitejším faktorom pre ďalší vývoj cien zostáva riziko presýtenia trhu. Kartel OPEC+ síce potvrdil nezmenenú produkčnú politiku minimálne do začiatku roka 2026, no zároveň sa očakáva rast ťažby mimo krajín kartelu, najmä v USA, Kanade, Brazílii a Argentíne.
Tento nárast ponuky môže udržiavať ceny ropy pod tlakom aj v ďalších mesiacoch, čo sa následne premieta do stabilných alebo mierne klesajúcich cien pohonných látok. Analytici XTB preto počítajú v najbližšom období skôr so stagnáciou, prípadne s miernym poklesom cien benzínu a nafty v rozsahu jedného až dvoch centov.