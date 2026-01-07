Pohonné hmoty boli ku koncu roka lacnejšie. Znamená to pre motoristov priaznivý rok 2026?

Vianočný týždeň priniesol motoristom na Slovensku príjemnú úľavu. Pohonné látky od 22. decembra do 28. decembra pokračovali v zlacňovaní už piaty týždeň po sebe, hoci tempo poklesu cien sa oproti predchádzajúcim týždňom zmiernilo.
Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, benzíny a nafta sa počas Vianoc predávali v priemere o 4,3 percenta lacnejšie než v rovnakom období predchádzajúceho roka, čo potvrdzuje priaznivejší cenový vývoj na čerpacích staniciach ku koncu roka.
Výraznejšie rozdiely v porovnaní
Najpredávanejší benzín Natural 95 dosiahol cenu 1,449 eura za liter, čo predstavuje najnižšiu úroveň od októbra 2021. Medzitýždenne zlacnel o pol centa. Prémiové benzíny si cenu udržali na úrovni 1,649 eura za liter a ako jediné sa v sledovanom týždni nepohli.
Bežná motorová nafta sa predávala za 1,400 eura za liter a oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnela o 0,8 centa, pričom jej cena sa dostala na úroveň zo začiatku tohtoročného leta. Prémiová nafta stála 1,594 eura za liter a jej cena klesla o 0,7 centa.
Napriek pokračujúcemu zlacňovaniu však pohyb cien nedosiahol dlhodobý priemer bežných medzitýždňových výkyvov, ktoré sa pohybujú okolo plus-mínus jeden a pol centa za liter. V medziročnom porovnaní sú však rozdiely výraznejšie.
Relatívne pokojný vývoj
Benzín Natural 95 bol lacnejší o 4,9 percenta, prémiové benzíny o 4,1 percenta, bežná nafta o 5 percent a prémiová nafta o 3,2 percenta. Motoristi tak tankovali lacnejšie než počas minuloročných Vianoc naprieč takmer celým palivovým spektrom.
Relatívne pokojný vývoj zaznamenali aj ceny plynových palív. CNG sa predával za 1,748 eura za kilogram, LPG za 0,679 eura za liter a LNG za 1,592 eura za kilogram. Cenové výkyvy sa pohybovali len v desatinách centa. Stabilná ostala aj cena ekologického bioLNG na úrovni 1,783 eura za kilogram, rovnako ako cena vodíka, ktorá sa drží na 21,60 eura za kilogram.
Bez zmien zostali aj ceny elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov, ktoré sa dlhodobo pohybujú od 0,41 eura za kWh pri striedavom nabíjaní až po 0,69 eura za kWh pri ultrarýchlom jednosmernom nabíjaní. V medziročnom porovnaní však vidno rozdiely aj pri plynoch, keď CNG medziročne zdraželo o 12,7 percenta, zatiaľ čo LPG, LNG a bioLNG boli lacnejšie než pred rokom.
Rastúca produkcia mimo kartelu OPEC
Za priaznivejším vývojom cien palív stojí najmä situácia na globálnom trhu s ropou. Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka vstupuje rok 2026 s tlmenejším cenovým výhľadom, keďže trhy čoraz viac rátajú s dostatočnou ponukou pri len miernom raste dopytu.
„Ceny ropy sa pohybujú na nižších úrovniach než vlani, čo odráža presvedčenie investorov, že ani geopolitické udalosti zatiaľ zásadne nenarušili rovnováhu na trhu,“ povedal pre SITA Boháček.
Do tohto obrazu zapadá aj vývoj vo Venezuele, kde síce politická neistota zvyšuje krátkodobé riziká, no z pohľadu trhu je dôležitejšia možnosť postupného nárastu ťažby v prípade zmiernenia amerických sankcií. Očakávaný rast produkcie v stovkách tisíc barelov denne však podľa analytika globálnu bilanciu zásadne nezmení, keďže tá je už dnes naklonená prebytku.
V kombinácii s rastúcou produkciou mimo kartelu OPEC, opatrným dopytom a limitovanou ochotou výraznejšie obmedzovať ťažbu to znamená, že ceny ropy budú aj na začiatku roka 2026 skôr pod tlakom.
Výkyvy závisiace od ekonomickej situácie
Pre Slovensko sa tento vývoj premieta do stabilných až mierne nižších cien pohonných hmôt, hoci pokles cien ropy sa do cien na čerpacích staniciach prenáša len čiastočne a s oneskorením. Významnú časť konečnej ceny totiž naďalej tvoria dane a marže v dodávateľskom reťazci.
Podľa očakávaní analytika by sa ceny nafty mohli krátkodobo posunúť pod hranicu 1,40 eura za liter, čo by motoristi pocítili prvýkrát od minulého leta. Benzín by sa k tejto úrovni mohol priblížiť tiež, avšak s väčšími výkyvmi v závislosti od ekonomickej situácie v západnej Európe, najmä od vývoja dopytu po palivách v nemeckom priemysle.
Celkový obraz tak na prelome rokov naznačuje, že slovenskí vodiči vstupujú do nového roka s priaznivejšími cenami palív, než na aké boli zvyknutí v predchádzajúcom období. Hoci priestor na výraznejšie zlacňovanie zostáva obmedzený, stabilita a mierny pokles cien predstavujú vítanú správu pre domácnosti aj firmy, pre ktoré náklady na pohonné látky zohrávajú dôležitú úlohu.