Orbán až tak úplne u Trumpa nepochodil. Čo to znamená pre Slovensko?

Výnimku na dovoz ruskej ropy od sankcionovaného Lukoilu získal totiž maďarský MOL iba na jeden rok.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREMIÉR SR: Prijal premiéra Maďarska Viktora Orbána
Zľava: Premiér Maďarska Viktor Orbán a premiér Slovenska Robert Fico počas tlačovej konferencie v priestoroch Úradu vlády SR pri príležitosti oficiálnej návštevy premiéra Maďarska Viktora Orbána na Slovensku. Bratislava, 21. január 2025. Foto: SITA/Tomáš Bokor
Slováci a Maďari majú nakoniec výnimku na dovoz ruskej ropy na jeden rok. Potrubný dovoz ruskej ropy do EÚ tak môže skončiť už budúci rok. Ako upozornil na sociálnej sieti hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, maďarský premiér Viktor Orbán tak nakoniec u amerického prezidenta Donalda Trumpa tak úplne nepochodil.

Výnimku na dovoz ruskej ropy od sankcionovaného Lukoilu získal totiž maďarský MOL iba na jeden rok, ako uviedla včera americká administratíva. Orbán pritom po washingtonskom stretnutí s Trumpom tvrdil, že výnimka je časovo neobmedzená,“ dodal Kovanda.

Čo to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že Budapešť ako aj Bratislava musia naďalej hľadať alternatívneho dodávateľa. Na ropu od firmy Lukoil, respektíve jej švajčiarskej odnože Litasco, sa podľa Kovandu spoľahnúť nemôžu. „V horizonte zhruba dvanástich mesiacov sa tak na dodávkami ropy južnou vetvou ropovodu Družba, teda nad dodávkami práve Maďarsku a Slovensku, stále vznášajú otázniky,“ podotkol Kovanda.

V praxi by ukončenie Trumpovej výnimky pre Orbána znamenalo, že partnerská banka maďarského petrochemického podniku MOL, ktorá má v gescii dovoz ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko južnou vetvou ropovodu Družba, by zrejme nemohla niesť súvisiace riziká. MOL by tak prakticky nemal, ako za ruskou ropou legálne zaplatiť, a to ani v dolároch ani v eurách. Pre dotyčnú banku by to bolo likvidačné.

Pomohol by nový konrakt?

Teoreticky by ale MOL podľa Kovandu mohol uzatvoriť nový kontrakt s nesankcionovanou ruskou ropnou spoločnosťou, napríklad s Tatneft. Trumpove sankcie by v takom neukončili zásobovaní ruskou ropou do Maďarska a na Slovensko.

Ak by sankcie viedli k zásadnejšiemu ochromeniu dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko, dotklo by sa to nepriaznivo aj Česka. Najviac východnú časť a Moravu, ktoré sú stále významne zásobované produktmi vyrobenými z ruskej ropy.

Napríklad motorovou naftou zo Slovenska. Tu slovenský podnik Slovnaft, dcéra maďarského MOLu, síce od tohto roku musí spracovávať z neruskej ropy, avšak ochromenie dodávok ruskej ropy by aspoň prechodne vytvorilo citeľný tlak na rast cien pohonných látok nielen v Maďarsku a na Slovensku, ale tiež v Česku,“ uzavrel Kovanda.

