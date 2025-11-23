Slovenských vodičov čaká priaznivý záver novembra, analytici naznačujú prvý reálny priestor na pokles cien benzínu aj nafty

Záver novembra by mal byť pre slovenských motoristov priaznivý. Analytik 365.bankTomáš Boháček pre domáce palivá očakáva, že posledný výrazný rast cien ropy sa už do veľkej miery zapracoval do cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach.
Vývoj ropy a rafinačné marže
„A preto sa domnievame, že vodiči by sa mohli dočkať mierneho poklesu cien benzínov a nafty v závere novembra,“ povedal pre SITA Boháček.
„Vzhľadom na pokles cien ropy z októbrových maxím o približne sedem percent ako aj určitú korekciu vysokých rafinačným marží predpokladáme, že ostatné zdražovanie cien palív na slovenských čerpacích staniciach by malo kulminovať s priestorom na ich mierny pokles,“ dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Ceny benzínu by sa mohli podľa neho dostať bližšie k 1 euru a 50 centami, hoci v najbližšom čase zostanú nad touto métou a cena nafty by sa výhľadovo mohla dotknúť méty 1 euro a 50 centov.
Aj v okolitých krajinách EÚ predpokladá Pánis zastavenie zdražovania cien pohonných látok. Aktuálne stále platí, že najlacnejší benzín možno natankovať v Poľsku, hoci jeho ceny sa vrátili nad 1 euro a 40 centov a s rezervou sa nad touto métou pohybujú aj v Českej republike.
Kde je najlacnejšia nafta
Zo susedných krajín je benzín lacnejší aj v Maďarsku, hoci jeho ceny sa pohybujú okolo 1 eura a 50 centov. V Rakúsku sú priemerné ceny približne na úrovni Slovenska. Lacnejší benzín je však na Balkáne, v Slovinsku aj Chorvátsku, kde sa jeho priemerné ceny pohybujú okolo 1 eura a 45 centov.
Nafta je z regiónu stále najlacnejšia v Česku, kde jej ceny však už prekročili 1 euro a 40 centov a v Poľsku vyskočili nad 1 euro a 45 centov. V Maďarsku orbitujú ceny okolo 1 euro a 55 centov, čo je drahšie ako na Slovensku, a to isté platí aj pre Rakúsku, kde sa ceny približovali miestami k 1 euro a 60 centom. Aj v prípade nafty platí, že jej jadranské ceny sú nižšie, keď sa v Slovinsku držia pod 1 euro a 50 centami v Chorvátsku mierne nad 1 euro a 45 centami.
Cenová výhoda Slovenska
Ako dodal Boháček, z európskeho porovnania si Slovensko stále drží citeľnú cenovú výhodu. Benzín je v EÚ27 drahší o 12 centov, v eurozóne o 16 centov. Pri nafte je rozdiel o niečo menší, no stále významný. EÚ27 aj eurozóna sú zhruba o 7 až 10 centov drahšie než slovenské čerpacie stanice.
„Z pohľadu vodičov v pohraničí tak zostáva najväčšou motiváciou tankovať za hranicami Poľsko a Česko, naopak, Maďarsko a Rakúsko už prestávajú byť pre Slovákov alternatívou. Rozdiely sa prakticky vytratili alebo sú dokonca v ich neprospech,“ podotkol Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 46. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,53 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili s drahšie o 5 centov v priemere za cenu 1,51 €/l.