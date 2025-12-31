Radosť tankovať! Pohonné látky pred Vianocami výrazne zlacneli

Ceny pohonných látok v Slovenskej republike pred vianočným obdobím výrazne klesli. Benzín 95 dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky, konkrétne od začiatku októbra 2021.
Aktuálne sa liter bežného benzínu 95 predáva v priemere za 1,454 eura, čo predstavuje medzitýždňový pokles o 2,8 centa. Prémiové benzíny zaznamenali pokles o 3,3 centa na liter a stoja 1,649 eura v priemere.
Nadpriemerný pokles cien palív
Bežná motorová nafta sa zlacnila o 2,4 centa na 1,408 eura za liter a prémiová nafta klesla o rovnakú hodnotu na 1,601 eura. Vyplýva to z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚSR).
Tento pokles cien pohonných látok je nadpriemerný, keďže presahuje bežné medzitýždňové výkyvy pohybujúce sa okolo ± 1,5 centa za liter. Porovnanie s rovnakým obdobím pred rokom ukazuje, že benzín 95 je lacnejší o 4,6 %, prémiové benzíny o 4,2 %, nafta o 4,7 % a prémiová nafta o 4,3 %.
Alternatívne pohonné látky
V oblasti alternatívnych palív ceny plynov zostali takmer nezmenené. CNG mierne zlacnelo na 1,745 eura za kilogram, LNG mierne zdraželo na 1,593 eura za kilogram a LPG si udržalo cenu 0,677 eura za liter. Cena bioLNG zostala stabilná na hodnote 1,783 eura za kilogram a vodík sa predával za 21,60 eura za kilogram.
Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov si taktiež udržala ceny: stredne rýchle nabíjanie (AC do 22 kW) za 0,41 eura za kWh, rýchle nabíjanie (DC do 150 kW) za 0,55 eura za kWh a ultra rýchle nabíjanie (DC nad 150 kW) za 0,69 eura za kWh.
Porovnanie s minulým rokom poukazuje na medziročný nárast ceny plynu CNG o 12,5 %, zatiaľ čo LPG zlacnelo o 9,2 %, LNG o 4,4 % a bioLNG o 33,9 %.
Štatistický úrad SR zverejňuje priemerné ceny pohonných látok v pravidelných týždenných, mesačných a ročných intervaloch. Od roku 2025 pribudli do štatistík aj ceny prémiových pohonných látok, ktoré zahŕňajú benzíny s oktánovým číslom 98 a vyšším a motory naftu s cetánovým číslom nad 58.