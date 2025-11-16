Slovenskí motoristi nemôžu počítať s výrazným zlacňovaním, aktuálne už tankujeme drahšie ako vlani

Slovenskí motoristi v najbližších dňoch nemôžu počítať s výrazným poklesom cien pohonných látok. Ako uviedol pre SITA analytik J&T BankyStanislav Pánis, napriek tomu, že ceny ropy majú od októbrových maxím tendenciu skôr klesať, k výraznejšiemu zlacňovaniu palív u nás nemusí dochádzať.
Problémom sú rastúce crack spready, teda rafinérske marže, ktoré znázorňujú rozdiel medzi cenou ropy a veľkoobchodnou cenou palív. Prispieva k tomu očakávaný príchod chladnejšieho počasia na severnú pologuľu, ale aj znížený výkon ruských rafinérií práve pre ukrajinské dronové útoky, čo vyvoláva najmä relatívne nedostatok nafty.
Medziročné porovnanie cien palív
„Predpokladáme preto, že v najbližšom čase sa ceny benzínu udržia pár centov nad 1 eurom a 50 centami a cenám nafty bude dlhšie trvať, kým sa opäť pod hranicu 1 euro a 50 centov ponorí, keď jej ceny nedávno korigovali ostatné zlacňovanie,“ dodal Pánis. Ako dodal pre SITA analytik 365.bankTomáš Boháček, celkovo sa ropa drží v rovnovážnom pásme. Po jesennom poklese už nestráca, no chýba jej aj impulz k rastu.
Na trhu s ropou rastie nervozita. Dopyt v USA sa spomaľuje a dôvodom je najdlhší "shutdown" v histórii
„Pre slovenských vodičov to znamená, že ceny benzínu a nafty zostanú v najbližších dvoch týždňoch stabilné s určitým rizikom pre ďalší rast,“ podotkol Boháček. V medziročnom porovnaní sú ceny palív na Slovensku už vyššie, čím vyprchal ich malý desinflačný príspevok k inflácii. Benzín tankujeme v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka drahšie asi o dva centy a naftu zhruba o štyri centy.
„Nebyť zvyšovania DPH od začiatku tohto roka, tankovanie by bolo cenovo zhruba porovnateľné z úvodom novembra 2024,“ doplnil Pánis. Aj v okolitých krajinách EÚ vidno podľa Pánisa tendenciu cien palív mierne rásť.
Lacnejší benzín na Balkáne
Aktuálne stále platí, že najlacnejší benzín možno natankovať stále v Poľsku, hoci jeho ceny sa vracajú naspäť nad 1 euro a 40 centov, pričom mierne nad touto métou sa pohybujú aj v Českej republike. Ceny tohto paliva sa v Maďarsku vracajú nad 1 euro a 50 centov, pričom v Rakúsko sa pohybujú na podobných úrovniach ako u nás, teda s rezervou nad 1 eurom a 50 centami.
Lacnejší benzín je na Balkáne, v Slovinsku aj v Chorvátsku sa jeho priemerné ceny pohybujú okolo 1 eura a 45 centov. Nafta je z regiónu stále najlacnejšia v Česku, kde jej ceny však už atakujú 1 euro a 40 centov pričom v Poľsku sa blížia k 1 euru a 45 centom.
Maďarské ceny tohto paliva sa pozerajú smerom k 1 euro a 55 centov a v Rakúsku už nie sú ďaleko od 1 eura a 60 centov. V jadranskej oblasti sú ceny nafty lacnejšie, keď sa v Slovinsku aj Chorvátsku pohybujú stále pod 1 eurom a 50 centami.
Mierna cenová výhoda
Vodiči na Slovensku tankujú podľa Boháčka naďalej o niečo lacnejšie než je priemer Európskej únie, no regionálne rozdiely sa postupne znižujú. Z európskeho pohľadu má Slovensko stále miernu výhodu.
Môže Slovensko naďalej počítať s ruskou ropou? Zrejme áno, keďže Slovnaft je dcérou maďarského MOLu
V EÚ je benzín v priemere drahší o 11 centov a v eurozóne dokonca o 16 centov. Pri nafte je rozdiel približne 11 až 13 centov v prospech slovenských vodičov. Naproti tomu, Poľsko a Česko si udržujú miernu cenovú výhodu, ktorá je citeľná najmä pre vodičov v pohraničí.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 45. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zmenili iba mierne. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,52€/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili o málo lacnejšie a v priemere za cenu 1,46 €/l.