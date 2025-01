Vaše EČV sa môže stať súčasťou trestnej činnosti. Ako tomu zabrániť?

Vaše EČV sa môže stať súčasťou nelegálnej činnosti. Prezídium Policajného zboru pre agentúru SITA vysvetlilo, že páchatelia kradnú tabuľky s evidenčnými číslami najčastejšie za účelom spáchania nelegálnych aktivít, ako je napríklad tankovanie na čerpacích staniciach bez zaplatenia či používanie vozidla pri trestnej činnosti alebo iných nelegálnych aktivitách.

Vodiči by podľa polície mali vždy dbať na to, aby parkovali vozidlo na bezpečných miestach, ideálne na uzavretých, či osvetlených miestach. „Pre ochranu EČV sú dostupné aj špeciálne skrutky, ktoré komplikujú ich odcudzenie či stratu. Okrem toho je vhodné pravidelne kontrolovať, či sú tabuľky stále na svojom mieste,“ odporúča polícia.

Ako postupovať v prípade krádeže EČV?

Ak vodič zistí, že mu boli EČV ukradnuté, mal by okamžite kontaktovať políciu a nahlásiť to. „Dôležité je to urobiť čo najskôr, aby sa predišlo zneužitiu odcudzených EČV na nelegálne činnosti. Následne je potrebné informovať aj príslušný dopravný inšpektorát, ktorý zabezpečí vydanie nových EČV,“ vysvetlila polícia.

Policajti vydajú aj potvrdenie o nahlásení EČV, vďaka ktorému je možné jazdiť autom, ktoré má len jednu poznávaciu značku. Ak vás teda počas tohto obdobia, kým nebudete mať nové tabuľky, zastavia policajti, stačí ukázať potvrdenie o nahlásenej strate tabuľky s EČV. Spolu s nahlásenou stratou sa súčasne žiada aj o vydanie nových značiek, prípadne duplikátu.

O duplikát je možné požiadať najviac dvakrát. V prípade straty iba jednej z tabuliek, je potrebné po obdržaní nových alebo náhradných značiek odovzdať aj tú, ktorá na aute zostala.

Cena novej tabuľky s evidenčným číslom?

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom stojí 25 eur. Keďže sú potrebné dve tabuľky, cena je 50 eur.

V prípade, že si chceme vytvoriť vlastné EČV, cena je desaťnásobne vyššia. Za tabuľku s evidenčným číslom na základe vlastných požiadaviek tak zaplatíme 250 eur. Cena za obidve sa tak vyšplhá na 500 eur. Vydanie duplikátu je tiež drahšie než pridelenie nového EČV, jedna takáto tabuľka stojí 100 eur.

Polícia v prípade krádeže EČV začne vyšetrovanie, ktoré môže zahŕňať analýzu kamerových záznamov, výsluch svedkov alebo pátranie po tabuľkách priamo v teréne.„V závislosti od následného konania páchateľa môže ísť o priestupok, za ktorý hrozí peňažná pokuta, alebo o trestný čin, za ktorý môže páchateľ čeliť trestu odňatia slobody,“ informovala polícia.

Za jazdu bez EČV hrozí pokuta



Ak vodič nenahlási stratu EČV a jazdí autom bez tabuliek, hrozí mu pokuta. V prípade, že chýbajú obidve tabuľky, vozidlo sa považuje za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. To súčasne platí aj pre poškodené a nečitateľné tabuľky.

Polícia upozornila, že to môže viesť až k odobratiu vodičského preukazu a k uloženiu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Prezídium Policajného zboru ďalej vysvetlilo, ako postupujú policajti v prípade, že zlodej použije ukradnuté EČV pri páchaní trestnej činnosti. Polícia v tomto prípade okamžite začne pátranie po vozidle a vyšetruje okolnosti prípadu.

„V prípade vypátrania bude páchateľ čeliť trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu, ktorého sa dopustil a za odcudzenie EČV. V prípade, že sa poškodený vodič stane obeťou zneužitia svojich EČV, je dôležité, aby bezodkladne informoval políciu,“ uzavrela polícia.