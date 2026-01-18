Rusi v noci útočili na viacero ukrajinských oblastí, v Charkove dron zabil mladú ženu

V Sumách utrpeli zranenia tri ženy a sedemročné dieťa po leteckom údere na obytnú štvrť, v odeskom regióne hlásili ďalší útok na kritickú infraštruktúru v okrese Izmajil.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
Ilustračná snímka: Následky ruských útokov na civilnú a energetickú infraštruktúru v rôznych regiónoch Ukrajiny počas zimného obdobia spôsobujú výpadky elektriny, tepla a dodávok vody pre obyvateľstvo. Ukrajina, 14. január 2026. Foto: SITA/Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
Nočný ruský dronový útok na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si vyžiadal jeden život a niekoľko zranených, uviedli mieste úrady.

„Máme informácie o jednej osobe, ktorá zahynula v dôsledku nepriateľského útoku dronom na súkromný dom,“ uviedol na Telegrame charkovský starosta Ihor Terechov.

Ako neskôr informoval gubernátor oblasti Oleh Synehubovbezpilotné lietadlo narazilo do budovy, v ktorej zabilo 20-ročnú ženu a ďalšiu zranilo. Ďalšia 41‑ročná žena utrpela po nálete „akútnu stresovú reakciu“.

Útoky zasiahli aj ďalšie regióny. V Sumách utrpeli zranenia tri ženy a sedemročné dieťa po leteckom údere na obytnú štvrť, pričom poškodených je predbežne 15 budov.

V odeskom regióne hlásili ďalší ruský útok na kritickú infraštruktúru v okrese Izmajil. Podľa prvotných informácií si nevyžiadal obete, no úrady upozornili, že ide o pokračovanie opakovaných úderov na dunajský prístav.

