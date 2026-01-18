Rusi v noci útočili na viacero ukrajinských oblastí, v Charkove dron zabil mladú ženu

Nočný ruský dronový útok na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si vyžiadal jeden život a niekoľko zranených, uviedli mieste úrady.
„Máme informácie o jednej osobe, ktorá zahynula v dôsledku nepriateľského útoku dronom na súkromný dom,“ uviedol na Telegrame charkovský starosta Ihor Terechov.
Kyjev zatvára školy pre ruské útoky a energetickú krízu, výučba sa obnoví vo februári
Ako neskôr informoval gubernátor oblasti Oleh Synehubovbezpilotné lietadlo narazilo do budovy, v ktorej zabilo 20-ročnú ženu a ďalšiu zranilo. Ďalšia 41‑ročná žena utrpela po nálete „akútnu stresovú reakciu“.
Útoky zasiahli aj ďalšie regióny. V Sumách utrpeli zranenia tri ženy a sedemročné dieťa po leteckom údere na obytnú štvrť, pričom poškodených je predbežne 15 budov.
V odeskom regióne hlásili ďalší ruský útok na kritickú infraštruktúru v okrese Izmajil. Podľa prvotných informácií si nevyžiadal obete, no úrady upozornili, že ide o pokračovanie opakovaných úderov na dunajský prístav.