Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO

Krátko pred 10:00 policajti prijali informáciu o osobnom motorovom vozidle, ktoré je odstavené v koľajisku v Lozorne.
Na Záhorí zastavili železničnú premávku, v koľajisku sa nachádza auto. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v BratislaveMichal Szeiff. Ako spresnil, krátko pred 10:00 policajti prijali informáciu o osobnom motorovom vozidle, ktoré je odstavené v koľajisku v Lozorne.

Na mieste zistili, že na konci Staničnej ulice v Lozorne sa v koľajisku nachádza vozidlo Volkswagen Golf, pravdepodobne havarované. Vo vozidle ani v jeho blízkosti sa pritom nenachádzali žiadne osoby. „Železničná premávka v tomto úseku je aktuálne zastavená, vyšetrovaním ďalších okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Odboru železničnej polície v Bratislave,“ informoval hovorca.

