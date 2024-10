Prihlásiť nové alebo dovezené vozidlo bude od januára jednoduchšie, vlastník tak môže urobiť na ktoromkoľvek Policajnom zbore

Prihlásiť nové alebo dovezené vozidlo do štátnej evidencie vozidiel bude od januára 2025 možné na ktoromkoľvek Policajnom zbore. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu schválila vláda.

Zjednodušenie podávania žiadostí

Uvedené opatrenie podľa ministerstva vnútra zjednoduší osobné podávanie žiadostí a znižuje nepriame finančné náklady pre vlastníkov vozidiel, keďže nebude potrebné prihlasovať vozidlá na dopravnom inšpektoráte príslušnom podľa pobytu alebo sídla držiteľa vozidla.

„Ani pri týchto vozidlách už teda nebude striktne daná miestna príslušnosť prihlásenia, obdobne ako tomu nie je od roku 2022 pri iných evidenčných úkonoch, napríklad pri prepise vozidla,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Nové jednorazové tabuľky

Novela tiež zavádza nové jednorazové (prevozné) tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo M.

„Pri predaji nových (ešte neevidovaných) motorových vozidiel v súčasnosti funguje systém, pri ktorom dopravné inšpektoráty vydávajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M na obdobie najviac päť rokov. Predajcovia tieto tabuľky následne zapožičiavajú svojím klientom – vlastníkom novozakúpených vozidiel do času, kým si svoje vozidlo riadne nezaevidujú. Títo potom musia tieto „dočasné“ značky vrátiť do predajne, čo je v mnohých prípadoch problematické,“ pripomenul rezort vnútra.

Po zavedení jednorazových tabuliek, na ktorých budú predajcovia vyznačovať dobu ich platnosti, konkrétne 30 dní, už vlastníci vozidiel nebudú podľa ministerstva vnútra musieť po ich riadnom zaevidovaní tieto tabuľky vracať späť predajcom vozidiel.

Neopravené používanie tabuliek

Obdobná situácia je podľa rezortu vnútra pri tabuľkách so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, ktoré v súčasnosti dopravné inšpektoráty vydávajú autobazárom alebo okresným úradom na obdobie najviac troch rokov.

„V praxi bolo zistených množstvo prípadov, kedy takéto subjekty, resp. samotní občania, používali tieto tabuľky neoprávnene, okrem iného aj na dovoz vozidiel zakúpených v iných štátoch. Po novom budú môcť jednorazové tabuľky v týchto prípadoch vydávať už len okresné úrady osobám po podaní žiadosti o schválenie alebo uznanie technickej spôsobilosti na konkrétne vozidlá,“ doplnilo ministerstvo vnútra.