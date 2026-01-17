Dve lavíny v rakúskych Alpách si v sobotu vyžiadali najmenej päť ľudských životov

Najmenej päť osôb zahynulo v dvoch samostatných lavínach, ktoré sa v sobotu odtrhli v rakúskych Alpách v oblasti Pongau neďaleko Salzburgu, informovala verejnoprávna televízia ORF.
Jedna z lavín, ktoré padli mimo lyžiarskych tratí, strhla sedemčlennú skupinu skialpinistov, z ktorých štyria zomreli a jeden utrpel ťažké zranenia. Ďalšiu skialpinistku zabila lavína, ktorá sa v rovnakej oblasti uvoľnila skôr v sobotu. Napriek snahe záchranárov, ktorých privolal jej manžel, sa ju nepodarilo oživiť.
Od minulotýždňového výdatného sneženia už v Alpách zomrelo v lavínach viacero ľudí.
V utorok zomrel 13-ročný český chlapec, ktorý lyžoval mimo zjazdovky v rakúskej oblasti Bad Gestein, minulú nedeľu zabila lavína 58-ročného skialpinistu v Tirolských Alpách na západe Rakúska.
V susednom Švajčiarsku zomrel v piatok nemecký občan a štyria ďalší utrpeli zranenia, keď ich zasiahla lavína pri bežkovaní. Vo Francúzsku zomrelo minulý víkend šesť lyžiarov, ktorých zachytili lavíny v rôznych alpských rezortoch.