Dve lavíny v rakúskych Alpách si v sobotu vyžiadali najmenej päť ľudských životov

Od minulotýždňového výdatného sneženia už v Alpách zomrelo v lavínach viacero ľudí.
Najmenej päť osôb zahynulo v dvoch samostatných lavínach, ktoré sa v sobotu odtrhli v rakúskych Alpách v oblasti Pongau neďaleko Salzburgu, informovala verejnoprávna televízia ORF.

Jedna z lavín, ktoré padli mimo lyžiarskych tratí, strhla sedemčlennú skupinu skialpinistov, z ktorých štyria zomreli a jeden utrpel ťažké zranenia. Ďalšiu skialpinistku zabila lavína, ktorá sa v rovnakej oblasti uvoľnila skôr v sobotu. Napriek snahe záchranárov, ktorých privolal jej manžel, sa ju nepodarilo oživiť.

Od minulotýždňového výdatného sneženia už v Alpách zomrelo v lavínach viacero ľudí.

V utorok zomrel 13-ročný český chlapec, ktorý lyžoval mimo zjazdovky v rakúskej oblasti Bad Gestein, minulú nedeľu zabila lavína 58-ročného skialpinistu v Tirolských Alpách na západe Rakúska.

V susednom Švajčiarsku zomrel v piatok nemecký občan a štyria ďalší utrpeli zranenia, keď ich zasiahla lavína pri bežkovaní. Vo Francúzsku zomrelo minulý víkend šesť lyžiarov, ktorých zachytili lavíny v rôznych alpských rezortoch.

