Tragický nález v Bratislave, v priekope na Lamačskej ceste ležalo telo muža – FOTO

Na Lamačskej ceste v priekope našli mužské telo bez známok života. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Policajti v týchto chvíľach vykonávajú potrebné úkony, totožnosť mŕtveho muža je nateraz neznáma.
Polícia prijala informáciu o náleze tela v sobotu krátko po 9:15. Na miesto ihneď vyslali hliadku, ktorá hodnovernosť oznámenia preverila a potvrdila. „Presné príčiny ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.