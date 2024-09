V Trenčíne žiadajú okamžité zlepšenie hry aj výsledkov. Vedenie v stanovisku uviedlo, že pracuje na posilnení kádra

Tri zápasy je málo na vyvodzovanie dôsledkov alebo stav paniky, ale v hokejovom Trenčíne si uvedomujú, že situácia je vážna.

Dve prehry so sedmičkou

Posledné miesto extraligovej tabuľky s bodovou nulou a so skóre 3:18 a najmä dve domáce prehry so sedmičkou inkasovaných gólov (2:7 s Nitrou a 0:7 s Košicami) sú dostatočný dôvod na to, že s tým treba niečo robiť.

A to skôr, kým im viacerí súperi v tabuľky neujdú na dvojciferný počet bodov. Aktuálne je rozdiel medzi posledným Trenčínom a prvým Popradom deväťbodový a po najbližšom kole môže byť ešte vyšší.

Vyjadrenie vedenia

V tejto súvislosti vydalo vedenie trenčianskeho klubu na sociálnych sieťach stanovisko. „Situáciu po troch úvodných zápasoch sezóny berieme veľmi vážne a v plnej miere súhlasíme, že výsledky nie sú v súlade s našimi ambíciami a očakávaniami. Po dnešných stretnutiach s hráčmi a realizačným tímom očakávame počnúc piatkovým zápasom, okamžité výrazné zlepšenie herného prejavu a výsledkov mužstva. Na situáciu, samozrejme, reagujeme. V týchto dňoch a hodinách intenzívne prebiehajú rokovania, počas ktorých pracujeme na posilnení nášho tímu. Chceme Vás ubezpečiť, že náš cieľ je rovnaký, a že všetci v klube urobia maximum pre to, aby sme sa opäť dostali na víťaznú vlnu a robili Vám radosť hokejom.“

Najbližším súperom Trenčanov budú v piatok 27. septembra hokejisti bratislavského Slovana. Hrať sa bude na trenčianskom ľade od 18.00 h a z vyššie uvedeného vyplýva, že domáci berú len víťazstvo. Treba tiež pripomenúť, že príprava na sezónu nenaznačovala taký výrazný prepad hneď na začiatku. Zo siedmich prípravných zápasov zverenci trénera Ernesta Bokroša vyhrali štyri a v generálke zdolali prvoligovú Dubnicu 4:1.