Trenčín má vystarané na problém (komentár)

Len málo športových značiek na Slovensku má taký cveng ako HK Dukla Trenčín. Majster Československa zo sezóny 1991/1992 a trojnásobný slovenský šampión sa však už niekoľko rokov trápi a ani štart novej extraligovej sezóny nepredznamenáva svitanie na lepšie časy.

„Vojaci“ prehrali úvodné tri zápasy, navyše s nelichotivým skóre 3:18. Nad ich sily boli v priebehu šiestich dní postupne Nitra (2:7), Spišská Nová Ves (1:4) a aj Košice (0:7).

V klubových štruktúrach sa v ostatnom období udiali zmeny, ktoré optimisticky ladení fanúšikovia vyhodnocovali tak, že klub má možnosť zažiť reštart a postupne sa vrátiť k tomu, aby mohol pomýšľať minimálne na postup do play off. Mimochodom, Dukla v dvoch predchádzajúcich extraligových edíciách ani raz do vyraďovacej časti nepostúpila.

Zmeny nepomáhajú

Ešte vo februári 2024 sa stal novým novým predsedom predstavenstva bývalý obranca Richard Pavlikovský. Vo funkcii vystriedal Miloša Radosu, ktorý v nej predčasne skončil. Po predchádzajúcom ročníku sa klubom lúčili aj Eduard Hartmann spoločne s Brankom Radivojevičom.

Manažérsku dôveru dostal ďalší bývalý reprezentant Mário Bližňák, ktorý kooperuje dianie v tíme spoločne so skúseným koučom Ernestom Bokrošom, ktorý má vo vitrínke tituly so Zvolenom a bratislavským Slovanom a v sezóne 2023/2024 priviedol späť medzi elitu Žilinu.

Fanúšikovský optimizmus vlial aj príchod odchovanca a kanoniera Tomáša Záborského. Stávka na ostrieľaného a rešpektovaného kouča však zatiaľ v Trenčíne nevychádza.

Viniť zo zbabreného štartu do sezóny však nemožno len 65-ročného kormidelníka. Tím zatiaľ absolútne nefunguje a zásluhu na tom má každý jeden člen kádra. Zvesená hlava kapitána Záborského na stiedačke v dueli proti Košiciam hovorí jasnou rečou, rovnako ako hrobové ticho pretkané piskotom z hľadiska.

Skúsenosti nestačia

V prostredí slovenskej najvyššej súťaži je extrémne dôležité, aby mužstvo ťahali zahraniční hráči, takto to jednoducho v ostatných rokoch bolo a stále je. Súčasťou trenčianskeho kádra sú v tejto sezóne viacerí zámorskí legioníári so zaujímavými hokejovými životopismi.

Lídrom obrany by mal byť Quinn Schmiemann, ktorý predošlé tri roky hrával pravidelne v AHL. V ofenzíve sa čakajú veľké veci od Gordieho Greena, Bretta Stapleyho či Seana Joslinga, veď všetci traja v minulej sezóne zbierali vo svojich kluboch v priemere bod na zápas.

Presadiť sa nedokázal zatiaľ ani vlani výborný švédsky zakončovateľ Filip Ahl. Nejde to a ruku k dielu menom „úvodný marazmus“ pridávajú podpriemernými výkonmi aj domáci korčuliari ako Záborský, Hudec či Sojčik. Nechytili sa zatiaľ ani extraligou ošľahaní brankári Marcel Melicherčík a Michal Valent.

Konštelácia hviezd

Je možno ešte zavčasu ísť do módu paniky, no extraliga je v jednej veci neúprosná. Keď nedokážete včas naskočiť na rozbehnutý vlak, veziete sa v neželaných vodách veľmi dlho.

Ak sa pozrieme na kvalitu ostatných tímov, tak nám z toho vychádza, že veľa papierovo slabších tímov v nej nenájdeme. Trenčín má dosť možno vystarané na vážny problém.

Dukla bola súčasťou extraligy vo všetkých 31 ročníkoch v ére samostatnosti. Hovorí sa, že Trenčín je mesto s najväčšou koncentráciou hokejových hviezd na svete. Konštelácia hviezd, tá aktuálna, však žltočerveným absolútne nepraje. Stále je však čas to zmeniť.