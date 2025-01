V športovom SITE: Som v slepej uličke, nemám súperky. Tvrdí „kráľovná pravej ruky“ Bajčiová - ROZHOVOR

Slovensko sa v ostatných rokoch stalo jednou z veľmocí v pretláčaní rukou a leví podiel na tom má Barbora Bajčiová, 24-ročná rodáčka z oravskej obce Žaškov. Tej už niekoľko týždňov patrí honor najsilnejšej ženy na svete, v polovici decembra totiž uspela v americkom Atlantic City a stala sa svetovou kráľovnou pravej ruky.

„Išlo turnaj zo série King of the Table a titulový zápas tej najťažšej ženskej kategórie. Mojou súperkou bola Brazílčanka Gabriela Vasconcelosová, stará známa a dobrá kamarátka. Podarilo sa mi ju zdolať v pomere 4:2,“ začala svoje rozprávanie hostka relácie V športovom SITE.

V zápase rivalky, v súkromí kamarátky

Bajčiovej sa podarilo skúsenú súperku z Južnej Ameriky, považovanú za legendu tohto športu, premôcť po dvoch rokoch.

„Gabriela bola dlhé roky neporaziteľná, skutočná velikánka armwrestlingu. Ja som si však verila, že nad ňou dokážem znova zvíťaziť. Tvrdo som pracovala približne 16 týždňov a vyplatilo sa. Nebolo to ľahké, veď som prehrávala 0:2, no napokon som to psychicky i technicky dotiahla do zdarného konca,“ zhodnotila hrdá Oravanka a k vzťahu s Vasconcelosovou dodala: „Na súťaži sme rivalky, ale mimo zápasov ju považujem za dobrú kamarátku. Keďže turnaj sa konal pred Vianocami doniesla som jej do New Jersey aj mikulášsky balíček. Občas si zatelefonujeme a napíšeme, takže máme fajn vzťah.“

Nemá súperky

Barbora sa v zámorí stala absolútnou vládkyňou pravej ruky. To ju svojim spôsobom dostala do slepej uličky, keďže v súčasnosti na scéne nie je súperka, s ktorou by mohla súťažiť.

„Presne tak. Odľahčene poviem, že výhrami som ti to trocha pokazila. Tento rok si však chcem primárne odpočinúť a ak by sa naskytla nejaká ponuka, uvažovala by som nad ňou. S pánom Enginom z Turecka som už riešila čo ďalej. Možno prejdem na ľavačku a možno Gabriela prehrá najbližšie so svojou súperkou, čo by znamenalo, že budem musieť zrušiť svoju dovolenku,“ uviedla Bajčiová

Súčasťou armwrestlingovej komunity aj kontroverzný Reichel

Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore cestovný ruch patrí medzi aktívne športovkyne, ktoré sa snažia prostredníctvom rôznych projektov na Orave i celom Slovensku spopularizovať armwrestling.

„Myslím si, že hlavnú časť popularizácie nášho športu robím aktuálne ja a Lucka Debnárová. Všimla som si, že v ostatných dňoch pribudli na Instagrame Slovenskej asociácie pretláčania rukou príspevky, ktoré ukazujú určitú formu spolupráce s pánom Milanom Reichelom. Od toho sa tiež odvíjajú určité veci..,“ vysvetlila armwrestlerka, ktorej vitrínku zdobí približne 180 cenných kovov z domácich i svetových súťaží.

Túži po olympijskom zlate

Barbora si je vedomá, že jej komunite by enormne pomohlo, ak by sa pretláčanie rukou stalo olympijským športom.

„Pod Tatrami máme veľa majstrov sveta, či už medzi ženami alebo mužmi. V ére samostatnosti sme získali vôbec najviac medailí. Aj napriek tomu vládne v spoločnosti určitá stigma, že sme krčmovým športom,“ uviedla pozitívne naladená siláčka a uzavrela: „V uplynulých rokoch som zachytila určité šumy, že sa detailnejšie posudzuje sledovanosť našich turnajov. Signál z podujatí produkčne zastrešuje aj Olympic Channel, takže uvidíme, čo prinesú najbližšie roky. Keď môžu byť súčasťou olympiády športy ako break dance či lezenie, nevidím dôvod, prečo by nemohli kompetentní zaradiť aj náš šport. Netajím sa tým, že by jedným z mojich snov je zisk zlatej olympijskej medaily.“

V relácii sa ďalej dozviete:

ako sa dostala k armwrestlingu

prečo sa zamilovala do tohto športu

koľko financií si môžu zarobiť najlepší armwrestleri

ako dlho jej trvala cesta zo Žaškova do New Jersey

aké sú jej ďalšie športové plány

ako vyzerá psychická i fyzická príprava na zápas

kam sa chce svetový armwrestling posunúť

prečo je v jej živote dôležitý brat

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify