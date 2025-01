V športovom SITE: Prezident SFZ Ján Kováčik prezradil, čo bolo v roku 2024 najhoršie - ROZHOVOR

„Inkasovaný gól v nadstavenom čase od Juda Bellinghama a prvých 60 sekúnd v predĺžení. To bolo asi to najhoršie, čo sa nám v uplynulom kalendárnom roku stalo,“ začal svoje rozprávanie v relácii V športovom SITE prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.

„V kontexte výsledku reprezentácie na ME a postupu Slovana Bratislava do Ligy Majstrov by som však jedným dychom chcel poznamenať, že rok 2024 bol asi najúspešnejší od môjho zvolenia“ doplnil prvý muž slovenského futbalu, ktorý funkciu prezidenta zastáva nepretržite od roku 2010.

Taký kolektív ešte nikdy nezažil

Na európskom šampionáte zverenci kouča Francesca Calzonu spili postupom zo skupiny cieľ. Kováčika však ešte viac teší spôsob, akým sa k nemu dopracovali.

„Predviedli sme takú hru, za ktorú nás chválili aj zahraniční experti či samotní súperi. Hrali sme na takej úrovni, na akú sme dovtedy neboli zvyknutí. Calzona pracoval na správnom systéme a tímovej identite, čo bolo mimoriadne dôležité. V živote som zažil veľa kolektívov, či už vo futbale alebo v rámci iných brandží, ale taký súdržný kolektív som ešte nezažil,“ uviedol prezident SFZ.

„V tíme neboli žiadne skupiny, čomu sme sa v minulosti nie vždy vyhli. Všetci ťahali za jeden povraz a žiadne názorové rozdiely nesťažovali chod mužstva,“ doplnil.

Súčasná generácia má na ďalší úspech

Ján Kováčik bol hosťom relácie V športovom SITE aj presne pred rokom. Vtedy povedal, že súčasný reprezentačný tím odkryl iba približne 50% – 60% svojho potenciálu. Ako je na tom aktuálne a má ešte vôbec priestor na posun vpred a ďalší úspech?

„Myslím si, že máme na ďalší úspech. Už po európskom šampionáte však tréner Calzona upozorňoval, že sme mali na turnaji jeden z najstarších tímov, takže je úplne zrejmé, že musíme do tímu zapájať mladých hráčov, a to aj tých, ktorí v tímoch nehrávajú pravidelne. Musia sa zžiť s kolektívom a pochopiť trénerove myšlienky. Ja verím, že táto systematickosť sa ukáže ako správna a my za pochodu nájdeme riešenia viacerých otázok,“ vysvetlil 62-ročný funkcionár.

Calzona už na dvoch stoličkách nebude

Reprezentačný kormidelník Calzona po ME v Nemecku podpísal novú zmluvu na ďalší kvalifikačný cyklus o postup na MS 2026. Súčasťou dohody je i opcia a jej predĺženie v prípade postupu na svetový šampionát. Talian len nedávno zaujal svojou účasťou na zápase Serie A medzi SSC Neapol (Stanislav Lobotka, pozn.) a Hellasom Verona (Tomáš Suslov a Ondrej Duda, pozn.).

V rozhovore pre tamojšie média zaujal konštatovaním, že v „prípade ponuky viesť klub, by nad tým uvažoval,“. „Myslím si, že je to logické. To isté by urobil každý z nás,“. Môže sa teda stať, že rodák z Kalábrie bude opäť pôsobiť na dvoch stoličkách súčasne? „To nie je možné,“ stroho skonštatoval zväzový prezident.

V relácii V športovom SITE s Jánom Kováčikom sa dozviete:

ktorí hráči ho v roku 2024 najviac zaujali

komu by želal zmenu klubu

v akej fáze je organizácia ME hráčov do 21 rokov

ako vníma súperov seniorskej reprezentácie v boji o postup na MS a súperov „21-tky“ na domácom turnaji

aký má názor na hráčske prestupy do Saudskej Arábie

na akých ďalších projektoch bude SFZ v najbližšom období pracovať

ako zastaviť úbytok klubov na amatérskej „dedinskej“ úrovni

či má stále motiváciu pokračovať vo svojej funkcii

