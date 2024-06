V okrese Rožňava sa stala dopravná nehoda viacerých áut, zasahovať museli dva záchranárske vrtuľníky

aktualizované 2. júna 16:12

V okrese Rožňava sa stala dopravná nehoda viacerých áut. O udalosti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré podľa prvotných informácií k nehode vyslalo tri pozemné ambulancie i záchranársky vrtuľník.

Podľa prvotných informácií tiež bolo na mieste zranených päť osôb, medzi nimi i dieťa. Záchranári neskôr spresnili, že na mieste zasahovali dva záchranárske vrtuľníky a štyri pozemné ambulancie, pričom zranených osôb bolo šesť a medzi nimi jedno dieťa.

Dieťa transportovali letecky

„Detský pacient bol transportovaný letecky do nemocnice v Košiciach so zranením hrudníka, brucha a panvy,“ informovali. Do nemocnice v Košiciach bola ďalším vrtuľníkom transportovaná aj žena s poraneniami hrudníka, panvy a brucha.

„Ostatní zranení boli po prvotnom ošetrení transportovaní do nemocníc v Rožňave a v Košiciach pozemnými ambulanciami,“ doplnilo operačné stredisko.

Čelná zrážka v stúpaní

Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, podľa prvotných informácií sa čelne zrazili dve autá, a to v stúpaní na horský priechod Soroška, v katastri obce Jablonov nad Turňou, smerom od Košíc.

„Na miesto priletela aj posádka leteckých záchranárov, až do odletu vrtuľníka bol úsek cesty uzavretý a neprejazdný. V súčasnosti je doprava regulovaná a usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ uviedli policajti a apelovali na rešpektovanie pokynov polície.