Útočník Slovana Dávid Strelec predmetom záujmu FC Middlesbrough, ale Angličania ponúkajú málo

Anglický druholigový tím FC Middlesbrough údajne ponúkol za príchod slovenského útočníka Dávida Strelca 6 miliónov eur.

Podľa riaditeľa ŠK Slovan Bratislava pre medzinárodné vzťahy Róberta Vitteka je to málo vzhľadom na to, akú úspešnú sezónu prežíva 23-ročný útočník belasých aj slovenskej futbalovej reprezentácie.

Náhrada za afrického strelca?

M´Boro označil Strelca za potenciálnu náhradu za Emmanuela Latteho Latha, ktorý má namierené do tímu MLS Atlanta United. Dvadsaťšesťročný Afričan z Pobrežia Slonoviny je s 11 gólmi najlepší strelec šiesteho tímu tabuľky v aktuálnej sezóne The Championship, aktuálne je však zranený a to môže skomplikovať jeho avizovaný odchod do USA.

Výborná sezóna

Do Slovana Bratislava boli zaslané dopyty na Strelca, ktorý v tejto sezóne zaujal 15 gólmi a šiestimi asistenciami v 34 zápasoch vo všetkých súťažiach, vrátane dvoch zásahov v Lige majstrov.

V 28 medzištátnych vystúpeniach strelil sedem gólov, pričom zaznamenal asistenciu pri osemfinálovej prehre Slovenska s Anglickom na ME 2024. Angličania nakoniec so šťastím zvíťazili 2:1 po predĺžení a neskôr postúpili až do finále.

Je to málo

„Middlesbrough poslal oficiálnu ponuku, ale uvedomili sme si, že je to málo. Presné číslo nemáme presne zadefinované, ale za nás môžem povedať, že suma sa musí pohybovať medzi 8-10 miliónmi eur,“ uviedol Róbert Vittek pre STVR, cituje ho web gazettelive.co.uk.

„Dávid už nie je najmladší, je pravidelná súčasť národného tímu a v jesennej časti tohto súťažného ročníka mal výbornú formu. Chceme z jeho prípadného predaja vyťažiť čo najviac. Aktuálny stav je taký, že pokiaľ nejde o sumu, ktorú požadujeme, tak ho nepustíme,“ dodal Vittek.