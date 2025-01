Tréner Weiss: Darovali sme im tretí gól. V určitých fázach hry sme boli výborným tímom a dôstojným súperom - FOTO, VIDEO

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali 1:3 s VfB Stuttgart vo svojom predposlednom zápase v ligovej fáze Ligy majstrov 2024/2025.

Hostia na Tehelnom poli zahrávali až 19 rohových kopov a triumfom sa posunuli na 21. miesto tabuľky znamenajúce postup do šestnásťfinále.

Slovenský klub je tak naďalej bez bodu, na konte má sedem prehier zo siedmich stretnutí. V tabuľke mu patrí predposledné 35. miesto, no posledný tím – švajčiarsky Young Boys Bern – má večerný (22.1.) duel na pôde Celticu k dobru.

Strelec jediného gólu „belasých“ Idjessi Metsoko v pozápasovom rozhovore povedal, že je veľmi šťastný za to, že skóroval, no mrzí ho výsledok.

Ani výborný výkon nestačil

Jednou z najdôležitejších osôb bola opora v bráne Slovana – Dominik Takáč. Nebyť jeho skvelého výkonu, výsledok by bol pre nemecký tím ešte krajší.

Je rád, že vyriešil náročné situácie, no konečný stav ho trápi. „Nebolo to nič jednoduché. Keď sme dali gól, povedal som si, že to bude ešte zaujímavé. Mohli sme to otvoriť, ale o dve minúty ten zápas vybavili. Je to veľká škoda.“

Pred duelom vypadol zo zostavy kapitán tímu Vladimír Weiss mladší, ako povedal jeho otec a tréner na tlačovej konferencii po stretnutí – pre virózu musel zostať ležať v posteli.

Takáč však povedal, že sa koncentruje len na seba. „Keby sa vymenilo azda desať hráčov, tak to so mnou nepohne. Nie je to však nič príjemné, preto sú tam tí ďalší, ktorí musia ukázať, že tam tiež patria,“ doplnil gólman, ktorý pred sezónou prišiel od úhlavného rivala zo Spartaka Trnava.

Nad ich sily

Kouč „slovanistov“ pogratuloval Stuttgartu k výhre. „Bol rýchlejší, silnejší na lopte a zaslúžene vyhral. Škoda, že za stavu 1:2 sme im prakticky darovali tretí gól. Ku koncu to mohlo byť dramatickejšie. Takíto súperi sú nad naše sily,“ priblížil Weiss st. s tým, že sa Slovan musí stále zlepšovať.

Priznal, že počas duelu menil taktiku. „Cez stred sme dostali dva góly. Môžu hrať cez čiary, ale nie cez stred. Bolo tomu tak aj s AC Miláno, aj dnes. My sme však zo seba vydali všetko a ideme ďalej.“

Pri góle bola aj „belasá“ hviezda

Po prvom polčase, po ktorom „belasí“ prehrávali 0:2, bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie vyzval svojich hráčov, aby hneď neinkasovali, čo sa im dialo v predošlých meraniach síl v Lige majstrov.

„Keď dáme kontaktný gól, tak to skúsime otočiť. Prišiel Tigran Barseghjan, ktorý urobil výbornú akciu na dotyk. Škoda toho záveru. Boli sme agresívnejší ako v prvom dejstve,“ povedal Weiss st. a doplnil, že ho mrzí absencia viacerých skúsených hráčov.

Pre jeho zverencov je to však veľká škola. „Každý sa učí celý život – aj tréner, aj hráči. Musíme pridať. Jasné, že sme všetko prehrali, ale v určitých fázach hry sme boli výborným tímom a dôstojným súperom.“

Šancu dostanú všetci, čo súťaž vybojovali

Pre natrhnutý sval nemohol hrať od začiatku zápasu Barseghjan, čo bola škoda, keďže práve cez neho šla gólová situácia z 85. minúty. O týždeň v Mníchove by už však nemal chýbať v základnej zostave. Tréner dá šancu aj náhradnému brankárovi Martinovi Trnovskému.

Z pohľadu fyzických síl to bol najťažší súper, poznamenal Weiss. Potvrdili mu to aj jeho zverenci.

Je rád, že každý domáci zápas Slovana v Lige majstrov bol vypredaný. „Je to vrchol klubového futbalu. Naše najväčšie víťazstvo však je, že na futbal chodia rodiny. Fanúšikovia povzbudzujú, keď je súper lepší, vedia ho oceniť a nás nekritizujú za prehry. Ale v lige musíme dokazovať, že sme najlepší a chceme ju vyhrať, ale nebude to prechádzka,“ dodal skúsený kouč „belasých“ Weiss st.