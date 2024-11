Ukrajinci ukázali trosky ruskej rakety Orešnik, ktorá zasiahla Dnipro (video+foto)

Ukrajinci vystavili trosky ruskej rakety Orešnik, ktorá zasiahla Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je vyrobená na základe pokročilej technológie a nejde len o modernizáciu rakety zo sovietskej éry.

Rýchlosť viac ako 13-tisíc km/h

Rusi túto balistickú strelu stredného doletu prvýkrát použili vo štvrtok 21. novembra. Ako uviedla ukrajinská vojenská spravodajská služba, že raketa mala šesť hlavíc, pričom z Astrachánskej oblasti, odkiaľ bola odpálená, priletela do Dnipra za 15 minúta a keď sa blížila k cieľu, pohybovala sa rýchlosťou 13 583 kilometrov za hodinu.

Odborníci uviedli, že je to pravdepodobne prvýkrát, čo bola takáto zbraň použitá v boji. Americké a ukrajinské médiá však poukazujú na to, že Orešnik nie je od základu novou zbraňou. Predstavitelia Pentagonu potvrdili, že ide o strelu so stredným doletom odvodenú z medzikontinentálnej rakety RS-26 Rubež.

Raketový projekt Kedr

Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby je názov Orešnik kódovým označením pre raketový projekt Kedr, ktorý sa začal v rokoch 2018 až 2019.

Redaktor nemeckého tabloidu Bild Julian Röpcke, ktorý skúmal videozábery zo štvrtkového útoku na závod Pivdenmaš v meste Dnipro, poukázal na to, že raketa neobsahovala výbušniny. „Nevideli sme explózie, len kinetickú energiu z pádu z výšky niekoľkých stoviek kilometrov,“ konštatoval.