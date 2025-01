Fehérváry prišiel o časť zuba, ale neskôr strelil prvý gól v sezóne - VIDEO

Rušnú zápasovú noc v zámorskej hokejovej NHL má za sebou slovenský obranca Martin Fehérváry. Hráč Washingtonu Capitals najprv v druhej tretine po zákroku útočníka Minnesoty Wild Marata Chusnutdinova prišiel o časť zuba, ale neskôr v tretej tretine prvým gólom v sezóne dostal Washington do vedenia 3:2.

Caps však na domácom ľade neudržali vedenie. Zápas sa za stavu 3:3 posunul do predĺženia aj nájazdov a v nich v nájazdoch uspeli hostia z Minnesoty. Jediný úspešný nájazd predviedol Matt Boldy.

Washington goal! Scored by Martin Fehervary with 14:26 remaining in the 3rd period. Assisted by Pierre-Luc Dubois. Washington: 3

Minnesota: 2#MINvsWSH #ALLCAPS #mnwild pic.twitter.com/XPWBeQRgZl — NHL Goals (@nhl_goal_bot) January 3, 2025

Hokejkou do tváre

„Fehérváry dostal hokejkou do tváre od Marata Khusnutdinova. Prišiel o polovicu zubu, krvácal a Capitals dostali štvorminútovú presilovku. Tá vyústila do gólu Alexandra Ovečkina, ktorým vyrovnal na priebežných 2:2. Bol to jeho 871. gól v kariére a už len 24 zásahov mu chýba k prekonaniu rekordu Wayna Gretzkého,“ napísal web nhl.sk.

Prvý gól a ôsmy bod

Späť k Fehérvárymu. Prvý gól v tejto sezóne strelil 25-ročný slovenský obranca v 46. minúte, keď si všimol padajúceho brankára hostí Marca-Andrého Fleuryho a skóroval do odkrytej časti bránky. Bol to zároveň jeho ôsmy bod v aktuálnom ročníku a prvý po šiestich zápasoch bez príspevku do produktivity.

„Jeho ofenzívnych výpadov nie je veľa, ale v 38 zápasoch si pripísal 79 zablokovaných striel a 70 bodyčekov, čo znamená, že pre mužstvo je veľmi potrebný v iných aspektoch hry, ako sú góly a body,“ napísal o ňom web rotowire.com.