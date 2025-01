Zo Slovákov bodoval len Fehérváry. Prečo Slafkovský nedohral zápas Montrealu? - VIDEO

V zámorskej hokejovej NHL v sobotu zasiahli do diania piati Slováci a bodov sa presadil len jeden z nich. Martin Fehérváry si pripísal dve asistencie pri triumfe Washingtonu Capitals 7:4 nad New Yorkom Rangers.

Bratislavský rodák mal v profilige prvý dvojbodový večer v aktuálnej sezóne a premiérový v súťaži od 17. januára 2023. Gólové prihrávky mal pri druhom aj poslednom zásahu svojho tímu v podaní Dylana Stromea resp. Toma Wilsona. Na ľade strávil necelých 19 minút.

Washington goal! Scored by Lars Eller with 17:31 remaining in the 2nd period. Assisted by Martin Fehervary and Trevor van Riemsdyk. Washington: 2

New York: 1#NYRvsWSH #ALLCAPS #NYR pic.twitter.com/kKuxMf4X0C — NHL Goals (@nhl_goal_bot) January 4, 2025

Empty net goal for Washington! Scored by Tom Wilson with 00:38 remaining in the 3rd period. Assisted by Alex Ovechkin and Martin Fehervary. Washington: 7

New York: 4#NYRvsWSH #ALLCAPS #NYR pic.twitter.com/2DwdLs9B1b — NHL Goals (@nhl_goal_bot) January 4, 2025

Jeden z gólov domácich strelil aj skúsený ruský topkanonier Alexander Ovečkin, na svojom konte ich má už 872 v celej kariére a od legendárneho Wayna Gretzkého ho delí už len 22 zásahov.

Washington goal! Scored by Alex Ovechkin with 09:10 remaining in the 3rd period. Assisted by Dylan Strome. Washington: 5

New York: 3#NYRvsWSH #ALLCAPS #NYR pic.twitter.com/6QgElHXb6Y — NHL Goals (@nhl_goal_bot) January 4, 2025

Sobotňajší zápas Montrealu Canadiens nedohral útočník Juraj Slafkovský. Pri triumfe 2:1 po samostatných nájazdoch na ľade Colorada Avalanche ho tréner Martin St. Louis od polovice tretej tretiny nenasadzoval. Spolu tak odohral necelých 14 minút.

Trio s prehrami

Viac ako 19 minút odkorčuľoval obranca Erik Černák, jeho tím Tampa Bay Lightning neuspel na ľade Los Angeles Kings a prehral 1:2. Nebodovali ani hráči New Jersey Devils, ktorí v San Jose podľahli Sharks 2:3 a skúsený útočník Tomáš Tatar hral len niečo cez 9 minút.

Útočník Martin Pospíšil vo farbách Calgary Flames absolvoval cez 15 minút, jeho „plamene“ doma podľahli Nashvillu Predators 1:4.

Hetrik Kniesa

Jednou z hviezd večera bol Matthew Knies, americký krídelník so slovenskými koreňmi. V sobotu dosiahol premiérov hetrik v NHL a jeho Toronto Maple Leafs triumfovalo nad Bostonom Bruins 6:4.

Okrem troch gólov zaznamenal aj dve asistencie. Päť bodov mal aj jeho spoluhráč Mitchell Marner (1+4).