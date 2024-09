Trump alebo Harrisová? Putin odporučil, koho podporí v prezidentských voľbách

Rusko podľa jeho vodcu podporí v amerických prezidentských voľbách demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú. Vladimir Putin sa v tomto duchu vyjadril vo štvrtok počas Východného ekonomického fóra, informuje portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nezávislé ruské médium Meduza.

„Čo sa týka favoritov, to nám neprináleží určovať. Je to voľba amerického ľudu,“ vyjadril sa Putin a dodal, že ruským favoritom bol, takpovediac, americký prezident Joe Biden. „Z volieb odstúpil, ale odporučil podporiť pani Harrisovú. A my to urobíme, podporíme ju,“ povedal ruský vodca.

Tiež sa vyjadril, že republikánsky kandidát, exprezident Donald Trump, počas jeho úradovania „uvalil na Rusko toľko sankcií, ako žiadny prezident predtým“ a Harrisová by sa takýchto činov mohla zdržať.

Rusko je pritom dlho obviňované zo zasahovania do amerických volieb a po voľbách v roku 2016 mu pripisovali podporu Trumpa. V stredu americká vláda oznámila sériu opatrení vrátane sankcií v súvislosti s ruským zasahovaním do tohtoročných prezidentských volieb. Okrem toho je Biden aktívny podporovateľ Ukrajiny a Putina už nazval napríklad vojnovým zločincom.