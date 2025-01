Tréner Weiss sa poďakoval za zážitky z Ligy majstrov, ŠK Slovan chce na nich stavať do budúcnosti

ŠK Slovan Bratislava zakončil účinkovanie v ligovej fáze futbalovej Ligy majstrov bez zisku čo len jedného bodu. V ôsmich zápasoch strelili 7 gólov a inkasovali 27-krát a v konečnej tabuľke 36 tímov obsadila 35. priečku pred švajčiarskom majstrom Young Boys Bern.

Až päť tímov strelilo menej gólov ako hráči Slovana (Bologna, Graz, Girona, Salzburg, Bern) a v takejto improvizovanej tabuľky by teda obsadili 31. priečku.

Tvrdý stret s realitou na najvyššom poschodí európskeho futbalu bol však zrejmý, už po prvom súboji v Glasgowe proti Celticu (prehra 1:5) sa dalo predpokladať, že všetci súperi budú nad sily úradujúceho slovenského šampióna. Najbližšie k bodom mal Slovan doma proti AC Miláno (2:3).

Záver v Mníchove proti Bayernu slovanisti zvládli so cťou, s vysokým favoritom možno aj na celkový triumf prehrali 1:3. V samom závere sa Marko Tolič postaral o to, že Slovan skóroval v šiestich z ôsmich zápasov hlavnej fázy LM.

„Mali sme 2-3 dobré šance, viackrát to chcelo viac kvality či presnosti vo finálnej prihrávke. Aj na to sme sa pripravovali, že v obrane Bayernu môžu prísť chyby. Dali sme krásny Markov gól, na ktorý sa bude dlho spomínať,“ uviedol Vladimír Weiss st. v pozápasovom hodnotení na webe skslovan.com.

Celkovo v zápasovej analýze skúseného trénera prevládali pozitívne momenty.

„Odohrali sme vynikajúci zápas a podali oduševnený výkon. Čo v nás bolo, to sme zo seba vydali. Škoda nepremenenej šance Tigrana, ktorý však hral v prvom polčase skvele, aj keď nebol ešte stopercentne fit, no odviedol penzum práce a ukázal, že je pre nás v útočnej fáze nenahraditeľný. Vedeli sme, čo Bayern bude hrať, no pri jeho kvalite sa nedá všetkému zabrániť. Pripravovali sme sa na centrované lopty na Müllera či Kana, no presadili sa, čo hovorí o ich kvalite. Bayern vidím v top 4 favoritov na zisk trofeje, prajem mu, nech sa mu darí.“

Weiss sa nezabudol poďakovať za skvelú atmosféru aj bratislavským fanúšikom, ktoré v tisíckach merali cestu do Mníchova, aby ešte raz videli svoje mužstvo vo vysnívanej Lige majstrov a na konci hráčov odmenili potleskom.

„Ďakujem našim fanúšikom, ktorí prišli v takomto počte, viac než 5000 ľudí je na výjazde neuveriteľné. Bolo pekné, že nás po zápase vytlieskali. Lúčime sa so vztýčenou hlavou, neskončili sme v Lige majstrov poslední, a všetci hráči dali do toho maximum. Nemôžete sa však kvalitatívne úplne porovnávať s futbalistami Bayernu, ktorých trhová hodnota je aj sto miliónov eur. Ďakujeme mužstvu, klubu, fanúšikom, za zážitky v Ligy majstrov, zažili sme niečo, na čom sa dá budovať. Potrebujeme urobiť rozumné rozhodnutia, keďže nás v horizonte leta čaká obmena kádra. Ak budeme rozumní, na tomto môžeme budovať budúcnosť Slovana, aby sme niečo také ako dnes ešte raz zažili,“ dodal tréner ŠK Slovan.