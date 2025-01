Tréner Feneš pred štvrťfinále s Fínmi na MS do 20 rokov: Sme trpaslík, ale šance sú vyrovnané

Po nevýrazných výkonoch a konečnom treťom mieste v základnej B-skupine čaká na slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Ottawe súboj o všetko. Ak vo štvrťfinále zdolajú Fínov, budú hrdinovia, ak prehrajú, záležať bude na tom, či to bude so cťou alebo jednoznačným spôsobom.

Vedenie tímu ani fanúšikov by určite nepotešilo, ak by sa zopakoval výsledok z prípravného súboja pred šampionátom, v ktorom Slováci podľahli 0:6. Celkovo v aktuálnej sezóne na prípravných turnajoch zverenci Ivana Feneša utŕžili od Fínov ešte väčší výprask 1:11, ale ich aj zdolali 6:5 po predĺžení.

Pozoruhodné je aj to, že s rovnakým súperom si zahrali Slováci na MSJ vo štvrťfinále aj pred rokom, keď s hráčmi silného ročníka 2004 na čele s Filipom Mešárom, Adamom Sýkorom a Samuelom Honzekom prehrali až po predĺžení 3:4. Z Fenešovho tímu spred roka figuruje v aktuálnej zostave osem hokejistov vrátane kapitána Dalibora Dvorského a druhého najproduktívnejšieho hráča Juraja Pekarčíka.

„Trikrát sme sa v tejto sezóne stretli s Fínmi, raz sme vyhrali. Je to hokejová krajina s množstvom hráčov. My sme trpaslík v porovnaní s nimi, verím, že budeme hrať s o to väčším srdcom,“ uviedol Feneš vo videu na webe SZĽH. Na druhej strane pripomenul starú pravdu, že v jednom zápase vyraďovacej časti sa môže stať čokoľvek bez ohľadu na to, ako sa turnaj doteraz vyvíjal.

Jeho zverenci budú chcieť zabudnúť najmä na nevydarenú druhú polovicu zápasu proti Kazachstanu, v ktorom viedli už 4:1, ale nakoniec po sérii individuálnych chýb získali len 2 body za výhru 5:4 po predĺžení.

„Šance sú vyrovnané na oboch stranách, bude to o detailoch v hre, možno rozhodnú využité presilové hry, zvládnuté oslabenia a najmä výkony brankárov, Naša myseľ môže byť náš najväčší súper, musíme mužstvo stopercentne pripraviť na odhodlaný výkon, ktorý prinesie vytúžený postup.“

Na prelome rokov mali mladí Slováci v Ottawe dva dni voľna. V priestoroch Veľvyslanectva SR v Ottawe výprava absolvovala silvestrovský, resp. novoročný obed v predstihu. Šéfkuchár Mário Sládek im po skvelej štedrej večeri prichystal výborné novoročné menu – zeleninový vývar, pečené kuracie stehná s ryžou, bravčovú panenku so zemiakmi a parmezánovou omáčkou a ako dezert domácu štrúdľu.

Spestrením bola autogramiáda s vyše 200 Slovákmi žijúcimi v Ottawe alebo okolí, ktorá trvala približne hodinu. Následne sa výprava presunula na spoločný teambuilding. Podvečer, približne o 19.15 (01.15 SEČ), absolvovala symbolický prípitok, ktorým privítala príchod nového roka 2025.

„Fanúšikovia pršli za nami a dodali nám pozitívnu energiu. Je to zaväzujúce, ale zároveň niečo úžasné, lebo hráči zažili od nich priamu podporu. Počas zápasov v zápale boja ju z tribún až tak nevnímajú,“ dodal Feneš.