Tréner Feneš bol po zápase proti Kazachstanu nahnevaný, podľa Dvorského ale nechcú Slováci smútiť a mať hlavy dolu - VIDEO

Čo sa spočiatku zdalo ako pohodový zápas a suverénne víťazstvo, skončilo sa veľkou drámou a triumfom až v predĺžení.

Mladí Slováci vo svojom poslednom zápase v základnej B-skupine na MS v hokeji do 20 rokov v Ottawe zdolali rovesníkov z Kazachstanu 5:4 po predĺžení, v tabuľke majú na konte päť bodov a obsadia 3. miesto zaručujúce postup do štvrťfinále.

Zo 4:1 bolo 4:4

Kazachovia v predchádzajúcich dvoch zápasoch proti Švédom a Čechom inkasovali spolu 22 gólov a strelili len tri. So Slovákmi prehrávali po prvej tretine 0:3 a na strely na bránku 1:16.

Slovenský kapitán Dalibor Dvorský mal bilanciu 2+1 a zdalo sa, že všetko je v najlepšom poriadku a na slovenských hokejistov po zápasoch s chybami a starosťami o výsledok čaká bezproblémový duel.

Potom sa však začali diať čudné veci. Ešte v 33. min po druhom góle Juraja Pekarčíka a druhej asistencii Dvorského bolo 4:1 pre Slovensko, ale do konca druhej tretiny Asanali Sarkenov znížil na 2:4 a pri päťminútovom vylúčení rovnakého hráča v tretej tretine Kazachovia dvoma gólmi vyrovnali na 4:4: Úspešnými strelcami v čase 56:37 a 59:31 min boli Davlat Nurkenov a Kirill Ľapunov.

V predĺžení o triumfe Slovenska rozhodol obranca Maxim Štrbák, ktorý prekonal kazašského brankára z nájazdovej pozície.

Nahnevaný tréner Feneš

Dva body zo zápasu proti Kazachom stačia Slovákom na tretiu priečku v B-skupine a zatiaľ neznámeho súpera vo štvrťfinále. Vzíde zo štvorice USA, Kanada, Fínsko alebo Lotyšsko. Hrať sa bude po dvoch dňoch voľna až 2. januára.

„Predviedli sme niečo neakceptovateľné. Asi sme spravili svetový rekord v tom, ako sa dá pokaziť zápas. Na každom mítingu sa rozprávame o tom, aký hokej chceme hrať. Potom máme päťminútovú presilovku a súper ide dvakrát sám na bránku,“ reagoval tréner SR „20“ Ivan Feneš pre JOJ Šport.

Naznačil, že nie všetci hokejisti národného tímu dávajú do zápasov maximum svojich schopností. „Ak si hráči myslia, že jediná ich snaha je dostať sa na MS a na nich to nejako odjazdia, tak to je veľký omyl, pretože toto nie je hodné MS,“ dodal nahnevane hlavný kouč Slovenska.

Čo treba robiť?

Kapitán Dalibor Dvorský vo videu pre Hockey Slovakia povedal, že „urobili sme v závere dve chyby a to sa nemôže stávať. Dostali sme zbytočné góly, ale výhra je výhra.“

Podľa najproduktívnejšieho hráča tímu si treba všetko zanalyzovať s chladnou hlavou a potom na tento zápas zabudnúť.

„Budeme mať spoločný obed a spolu si to prejdeme. Nechceme mať hlavy dolu, nechceme smútiť, stále sme v turnaji a makáme ďalej. Čo sa stalo, sa stalo a sústredíme sa na štvrťfinále,“ doplnil Dvorský, ktorý je so 7 bodmi spolu s ďalšími tromi hráčmi lídrom produktivity na MS v hokeji do 20 rokov.